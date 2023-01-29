الجديدي: “التسجيل الآلي أثر سلبا على نتائج الإنتخابات وسيتم مراجعته..”

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وأضاف، أنّ الهيئة قامت بمعالجة ما أسماه بعض الحالات المعزولة، مشددا على أنّ الهيئة مكنت كل المتدخلين في الشأن الإنتخابي من بطاقات الإعتماد والعملية سلسة ولم يتم تسجيل خروقات جسيمة تمس من سيّر العملية الإنتخابات وفق تعبيره.
وأكد نائب رئيس هيئة الانتخابات، أنّه في حال تم تسجيل مخالفات واعتداءات فإنّ الهيئة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق قوله.
وفي موضوع آخر، أكد ماهر الجديدي، أن التسجيل الآلي، قد أثقل كاهل السجل الإنتخابي وأثر سلبيا على نتائج الإنتخابات وسيتم تقييم هذه المسألة ومراجعة قرار اعتماد السجل الآلي واعتماد السجل الإرادي فقط، وفق قوله.
وللإشارة فقد عقد كل من مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية وشبكة مراقبون والمركز التونسي المتوسطي وإئتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الإنتخابات وجمعية شباب بلا حدود ومنظمة عتيد نقطة صحفية مشتركة منذ قليل للإعلان عن “حجب نسب الاقتراع وما تم ملاحظته من عنف مسلط على الملاحظين التابعين للمنظمات”.
الكاتب: Rim Hasnaoui
أكد ممثل جمعية عتيد من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات بولاية المنستير، اليوم الأحد 29 جانفي 2023 ناجي جمعة، أنه تم رصد ضعف نسب الإقبال على التصويت في الدور الثاني للانتخابات التشريعية بولاية المنستير، وعدم مبالاة الناخبين. وأضاف جمعة أنه تم تسجيل تراجع في عدد المخالفات الانتخابية مقارنة بالدور الأول، مؤكدا رصد نقص في عدد أعضاء المكاتب في عدد من مراكز الاقتراع، وترك الصندوق بمفرده. كما أكد تسجيل محاولات التأثير على […]
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