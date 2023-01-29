الجديدي: “التسجيل الآلي أثر سلبا على نتائج الإنتخابات وسيتم مراجعته..”

في توضيح، حول رفض عدد من رؤساء مراكز الإقتراع، مد النسب والإحصائيات لفائدة ملاحظي المجتمع المدني والصحفيين، قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، ماهر الجديدي، اليوم الأحد 29 جانفي 2023، في تصريح لاكسبراس أف أم “إنّ الهيئة، لم تعطي أي تعليمات في هذا الشأن، بل بالعكس أوصت بتسهيل عمل الصحفيين والملاحظين وكل من يعنى بالشأن الإنتخابي”.

وأضاف، أنّ الهيئة قامت بمعالجة ما أسماه بعض الحالات المعزولة، مشددا على أنّ الهيئة مكنت كل المتدخلين في الشأن الإنتخابي من بطاقات الإعتماد والعملية سلسة ولم يتم تسجيل خروقات جسيمة تمس من سيّر العملية الإنتخابات وفق تعبيره.

وأكد نائب رئيس هيئة الانتخابات، أنّه في حال تم تسجيل مخالفات واعتداءات فإنّ الهيئة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق قوله.

وفي موضوع آخر، أكد ماهر الجديدي، أن التسجيل الآلي، قد أثقل كاهل السجل الإنتخابي وأثر سلبيا على نتائج الإنتخابات وسيتم تقييم هذه المسألة ومراجعة قرار اعتماد السجل الآلي واعتماد السجل الإرادي فقط، وفق قوله.

وللإشارة فقد عقد كل من مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية وشبكة مراقبون والمركز التونسي المتوسطي وإئتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الإنتخابات وجمعية شباب بلا حدود ومنظمة عتيد نقطة صحفية مشتركة منذ قليل للإعلان عن “حجب نسب الاقتراع وما تم ملاحظته من عنف مسلط على الملاحظين التابعين للمنظمات”.