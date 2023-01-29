الجديدي: من المحبّذ مراجعة القانون الانتخابي في هذه الحالة

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وأضاف الجديدي أنه في حال تقرر تسديد هذه الشغورات فإن الهيئة تطلب من السلطات تعديل القانون الانتخابي، قائلا إنه “من المحبّذ أن يتم تعديل القانون الانتخابي فيما يتعلق بشروط الترشح وخاصة شرط التزكية بالنسبة للدوائر الانتخابية السبعة في الخارج، لأنها شروط مجحفة”.
وأشار إلى أن هيئة الانتخابات لم تطلب من رؤساء المكاتب والمراكز عدم مد الملاحظين والصحفيين، وشدد على أن هذه المعلومات غير صحيحة وأن لا يوجد لأي تعليمات في اتجاه التعتيم، وشدد على أن الهيئة أكدت على ضرورة تسهيل عمل الصحفيين والملاحظين، وبين أنه في صورة ارتكاب أخطاء فإن مجلس الهيئة سيتخذ القرارات المناسبة.
وأكد أن مجلس الهيئة سينظر في كل الإخلالات والتجاوزات المرصودة وسيرتب بناء عليها الإجراءات القانونية اللازمة.
ومن جهته اعتبر التليلي المنصري أن نتائج الدور الثاني بالنسبة للتصويت هي النسبة نفسها تقريبا التي تم تسجيلها خلال الدور الأول من الانتخابات التشريعية.
وأشار إلى أن الكلفة المالية للانتخابات التشريعية لا يمكن تحديدها بعد، إلا بعد صرف كل النفقات وإعداد التقارير المالية للهيئة.
الكاتب: Asma Mouaddeb
بلغ عدد المقترعين بالدائرة الانتخابية بولاية قفصة 35697 ناخب وناخبة من إجمالي المسجلين بالسجل الانتخابي بولاية قفصة أي ما يعادل نسبة 12,67 بالمائة. ويشار إلى أن عدد المقترعين بالدائرة الانتخابية بولاية قفصة لم يتجاوز 27481 ناخب وناخبة إلى حدود الساعة الرابعة مساء أي بنسبة 9,76 بالمائة. ويذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة أذنت بعد ظهر اليوم لفرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بقفصة بالإحتفاظ بـ 3 أشخاص بتهمة شبهة […]
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