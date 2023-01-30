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الجديدي: “ننتظر أن تتجه إرادة المُشرّع نحو تبني هذه القواعد..”

todayيناير 30, 2023

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أفاد نائب رئيس هيئة الانتخابات ماهر الجديدي خلال ندوة صحفية اليوم الإثنين 30 جانفي 2023، بأن مسار الطعون في النتائج الأولية للدورة الثانية للانتخابات التشريعة يشمل حوالي 13 يوما للطور الابتدائي و11 يوما للطور الاستئنافي، ويمكن للمحكمة الإدارية اختصار الآجال.

وأكد الجديدي أنه حالما تتوصّل الهيئة بالأحكام القضائية النهائية، سيقع الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب، ونشرها بالرائد الرسمي وإعلام رئاسة الجمهورية بها.

وأوضح الجديدي أن القانون الانتخابي لا يمنع الأحزاب من الترشح لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب ويمكن تقديم مترشحين بصفة فردية.

وقال إن الهيئة تُطبق القانون الانتخابي وهي مؤتمنة على ذلك، مضيفا “ننتظر أن تتجه إرادة المُشرّع نحو تبني قواعد تتعلق بالتمييز الإيجابي لفائدة المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وستتفاعل الهيئة إيجابيا.

 

الكاتب: Asma Mouaddeb

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