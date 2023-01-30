الجديدي: “ننتظر أن تتجه إرادة المُشرّع نحو تبني هذه القواعد..”

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وأكد الجديدي أنه حالما تتوصّل الهيئة بالأحكام القضائية النهائية، سيقع الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب، ونشرها بالرائد الرسمي وإعلام رئاسة الجمهورية بها.
وأوضح الجديدي أن القانون الانتخابي لا يمنع الأحزاب من الترشح لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب ويمكن تقديم مترشحين بصفة فردية.
وقال إن الهيئة تُطبق القانون الانتخابي وهي مؤتمنة على ذلك، مضيفا “ننتظر أن تتجه إرادة المُشرّع نحو تبني قواعد تتعلق بالتمييز الإيجابي لفائدة المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وستتفاعل الهيئة إيجابيا.
الكاتب: Asma Mouaddeb
أعلن فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال ندوة صحفية اليوم الإثنين 30 جانفي 2023 بأنه تم التصريح بفوز 154 مترشحا في الانتخابات التشريعية إما بصفة نهائية وبصفة أولية، منهم 25 امرأة و129 من الرجال. وأشار بوعسكر إلى 23 مترشحا فازوا في الانتخابات التشريعية منذ الدور الأول، منهم 3 من النساء و20 من الرجال، إضافة إلى 131 فائزا في الدور الثاني منهم 22 امراة و109 رجل. وقال […]
todayيناير 30, 2023 2
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