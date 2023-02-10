الحبيب كراولي: “تشريعات تحدّ من قدرة البنوك على تمويل الاستثمار”

قال الحبيب كراولي رئيس نادي مسيري البنوك الإفريقية، ورئيس مدير عام بنك الأعمال، اليوم الجمعة 10 فيفري 2023 إنّ التشريعات أصبحت تحد من قدرة البنوك على تمويل الاستثمار وخاصة منها المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وأضاف رئيس نادي مسيري البنوك الإفريقية، لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة في حاجة إلى التمويل في الظرف الحالي، ولكن معايير السلامة المالية والتصرف الحذر تقف عائقا أمام البنك حتى في صورة رغبته في تمويل هذه المؤسسات.

وأكد أنه سيتم النظر في المعطيات الخصوصية لكل بلد إفريقي، لملائمة هذه التشريعات مع رغبة البنوك في تمويل الاستثمار وتعزيز دورها في دفع المبادرة الخاصة، قائلا “أحنا في تونس كل شيء ممنوع، وحتى بالنسبة لما هو مُتاح فإن الإدارة تتوجه نحو منعه”.

ودعا كراولي إلى ضرورة التفكير في مراجعة قرار تواصل غلق متحف باردو، قائلا “تواصل غلق متحف باردو لأكثر من سنتين غير مقبول على الإطلاق وبكل المستويات نظرا لأهميته على مستوى التراث العالمي والكوني”.

وأفاد بأن صندوق النقد الدولي كان يطالب بمراجعة وتنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفرى 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية، الذي يتم العمل حاليا على تنقيحه، وعبّر عن أمله في أن لا تكون هذه المراجعة شكلية وتمكن من التصرف الذكي والسريع في المؤسسات العمومية.

وأوضح أن كل تفويت في المؤسسات أو المساهمات العمومية، لا يجب أن يكون هدفه توفير موارد إضافية لميزانية الدولة لأنها هذه المؤسسات والمساهمات تعد ملكا للأجيال القادمة، وأضاف أنه “حتى في حال التفويت في مؤسسات عمومية يجب وضع هذه الموارد في صندوق للمساعدة على تطوير القطاع ككل وضمان نصيب الأجيال القادمة”.

وقال إن “أسوأ طريقة هو العمل بعجالة لتوفير موارد إضافية لميزانية الدولة والتفكير في حلول آنية فقط”، وأوضح أن بعض المؤسسات العمومية تحتاج إلى التطوير.

وشدد على أن أي مقترحات لإيجاد حلول للأزمة الحالية يجب أن تحظى بعنصرين أساسيين وهما النجاعة والمقبولية، واعتبر أن “تمشي اتحاد الشغل في هذا الإطار هو تمشي عقلاني ومسؤول.. للاتحاد قدرة على التفكير والاستنباط وتقديم المقترحات، وربما لم تفهم بعض الأطراف هذا الدور”.

وأكد ضيف برنامج اكسبرسو على “ضرورة إعادة الثقة من أعلى هرم في السلطة، وفتح باب الحوار لإيجاد حلول ترضي الجميع”.