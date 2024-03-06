الحكم بالسجن 7 سنوات على والي السابق في قضية التلاعب برخص الأعلاف

أفاد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقابس فوزي درغام، اليوم الأربعاء 6 مارس 2024، بأن الدائرة الجنائية بالمحكمة، أصدرت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية حكمها في ما يعرف بقضية التلاعب بمنح واسناد رخص أعلاف لغير مستحقيها من مربي الماشية بمختلف معتمديات ولاية قابس، والتي تعود وقائعها الى شهر نوفمبر 2022، وقضت بالحكم على والي الجهة السابق بالسجن 07 سنوات.

وأوضح درغام أن هذه الدائرة قضت إبتدائيا حضوريا، بثبوت ادانة كل من والي قابس السابق، ومتصرف بالولاية، بخصوص جرائم التدليس المرتكبة من قبل موظف عمومي ومسك واستعمال مدلس واعتبارها متواردة على معنى أحكام الفصل 55 من المجلة الجزائية، وسجن كل واحد منهما 5 أعوام، من أجل جريمة التدليس من قبل موظف عمومي باعتبارها الجريمة التي تستوجب العقاب الاشد.

كما قضت هذه الدائرة بسجن والي قابس السابق مدة عامين اثنين، من أجل جريمة استغلال موظف عمومي لصفته للاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المنطبقة وبحرمان المتهمين من مباشرة الوظائف العمومية وحمل الأوسمة الشرفية وحق الاقتراع وحمل مصاريف الدعوى العمومية عليهما.

وتم تسجيل استئناف النيابة العمومية للحكم المذكور حال صدوره.

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