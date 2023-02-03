الخطوط التونسية: إرتفاع عدد المسافرين خلال شهر جانفي 2023

حققت الخطوط التونسية خلال شهر جانفي 2023، تطوّرا في عدد المسافرين بلغ 165734 راكبا أي بارتفاع بنسبة 42 بالمائة مقارنة بشهر جانفي 2022، وبنسبة 116.4 بالمائة مقارنة بجانفي 2021 وفق بلاغ صادر عنها الجمعة 3 فيفري 2023.

كما تمكّنت الشركة خلال جانفي 2023 من تحقيق رقم معاملات بقيمة 80.242 مليون دينار وتسجيل تطوّر ملحوظ على مستوى نسبة التعبئة إجمالا بلغت 72.9 بالمائة مقارنة بـ 70.6 بالمائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، أي بزيادة تقدّر بـحوالي 2.3 نقاط.

وفيما يتعلق بمؤشّرات النشاط التجاري لأسواق الخطوط التونسية الرئيسية، حسب التوزيع الجغرافي ومن حيث الحركة المنتظمة خلال شهر جانفي 2023، سجّلت الدول الأوروبية التّي تستأثر بحركة نقل ركّاب بلغت 68 بالمائة عدد مسافرين يناهز 112781 راكبا، وأمريكا الشمالية (مونتريال الكندية) 3175 مسافرا، والبلدان المغاربية والإفريقية 30634 مسافرا، ودول الشرق الأوسط التّي تستأثر بحركة نقل ركّاب بنسبة 11.6 بالمائة عدد مسافرين بلغ 19144 راكبا بفضل انتعاش النشاط في السوقين السعودية والمصرية والنمو المستمر للسوق التركية.

*وات