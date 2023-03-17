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الأخبار

الداخلية: حجز أطنان من مادة القهوة والتمور والشعير المدعم

today17/03/2023 194

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أفادت وزارة الداخلية اليوم الجمعة 17 مارس 2023 بأنّ الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالقيروان المدينة تمكنت من حجز 325380 علبة طماطم وزن 800 غ يعود تاريخ صنعها إلى سنة 2021 بشركتين مختصتين في بيع المواد الغذائيّة بالجملة والتفصيل لا يملك أصحابها فواتير شراء.

وأذنت النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بالقيروان، بالاحتفاظ بشخصين من أجل “الإحتكار والمضاربة” وإدراج شخصين شملتهما الأبحاث بالتفتيش، وقد قدّرت القيمة الماليّة الجمليّة للمحجوز بـ 01 مليون و200 ألف دينار.
هذا وتم الكشف عن مخزن عشوائي وحجز  80 طن من التمور داخله تمّ تخزينها دون اتباع الإجراءات القانونيّة، وقدّرت القيمة الماليّة الجمليّة للمحجوز بحوالي 219 ألف دينار.
وتمكنت الفرقة الجهوية للشرطة البلدية ببن عروس من حجز حوالي 46 طن من “القهوة” الرفيعة الموردة تقدر قيمتها بحوالي 1.6 مليون دينار، وحجز 20 طن من مادة “الشعير المدعم” تقدر قيمتها بحوالي 20 ألف دينار.
وقد تعهّدت الإدارة الجهويّة للتجارة ببن عروس بالمحجوز لإعادة ضخه عبر المسالك القانونيّة واستدعاء صاحب المخزن لاستكمال الإجراءات القانونيّة.
كما تمكنت الفرقة الجهويّة للشرطة البلديّة ببن عروس من مداهمة مخزن تبريد وحجز 45 طن من التمور وقدّرت قيمتها الماليّة بحوالي 540 ألف دينار كان صاحبها يعتزم بيعها خارج مسالك التوزيع خلال شهر رمضان.

وأكّدت وزارة الداخلية أنّ الحملات الأمنيّة متواصلة بجميع مناطق الجمهوريّة إلى حين القضاء على ظاهرة الاحتكار والمضاربة.

الكاتب: waed selmi

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