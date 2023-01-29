الدور الثاني من الانتخابات التشريعية.. مراكز الاقتراع تفتح أبوابها

فتحت مراكز الاقتراع البالغ عددها 4222 مركزًا، أبوابها، اليوم الأحد 29 جانفي 2023، في إطار الدور الثاني من الانتخابات التشريعية ، بداية من الساعة الثامنة صباحا ليتواصل استقبال الناخبين إلى الساعة السادسة مساء.

ويبلغ العدد الجملي للناخبين المعنيين بالدورة الثانية، 7 ملايين و853 ألفا و447 ناخبا، فيما يتجاوز عدد المسجلين إراديا 5 ملايين، أما عدد المسجلين آليا فيتجاوز المليونين.

ويبلغ عدد المترشحين للدور الثاني 262 مترشحا، 228 منهم من الذكور و34 إناث يتنافسون جميعا على 131 مقعدا في 131 دائرة انتخابية.

وينتظر أن يقع الإعلان عن النتائج الأولية للدورة الثانية للانتخابات التشريعية في غرة فيفري 2023، لتصدر النتائج النهائية إثر انقضاء آجال الطعون وفي تاريخ لا يتجاوز 4 مارس القادم، لتتم على إثرها دعوة البرلمان الجديد للانعقاد في جلسة افتتاحية.

وكات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قد دعت جميع الناخبين المسجلين اختياريا وآليا في 131 دائرة انتخابية المعنية بالدور الثاني لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب، للتصويت اليوم من الساعة الثامنة صباحا إلى السادسة مساء وذلك باستثناء الناخبين المسجلين في الدوائر الانتخابية التي استوفت عملية الاقتراع فيها منذ الدور الأول.

ويمكن التثبت من مركز الاقتراع عبر خدمة *195* رقم بطاقة التعريف الوطنية # أو بالاتصال برقم النداء 1814 أو بزيارة موقع الهيئة الإلكتروني touenssa.isie.tn.