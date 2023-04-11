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الأخبار

الديوانة التونسية: “إجراءات عديدة لتسهيل عودة التونسيين بالخارج”

today11/04/2023 259

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قال العميد بالديوانة التونسية إلياس بالخير اليوم الثلاثاء 11 أفريل 2023، إنّ توافد التونسيين بالخارج إلى أرض الوطن عاد إلى النسق العادي، معتبرا أنّ هناك تطورا ملحوظا في نسبة العائدين مقارنة بالسنوات الأخيرة بسبب الكورونا.

وأوضح في تصريح لبرنامج الشارع التونسي إنه حوالي 270 ألف تونسي عادوا إلى أرض الوطن عبر ميناء حلق الواد سنة 2022 عبر 237 سفرة، فيما قدر عدد السيارات ب95 ألف.

وأشار إلى أن نسبة تطور في أعداد التونسيين في حدود 27 بالمائة هذه السنة، نظرا لعدة عوامل خاصة الاقتصادية بإعتبار قيمة صرف الدينار مقابل اليورو والدولار.

وشدد العميد بالديوانة على أنّ “الإدارة العامة للديوانة قامت بتقييم الموسم الماضي والإستعداد للموسم الجديد لوجيستيا واتصاليا، إضافة إلى التنسيق مع الأطراف المتداخلة لتلافي الإشكاليات والنقائص وتوفير أحسن الخدمات”.

وبيّن أنه تم إحداث تطبيقات إعلامية بموقع الديوانة التونسية لتسهيل توافد التونسيين، إضافة إلى مركز التواصل الديواني والمكتب الإلكتروني والبريد الإلكتروني وأرقام المخاطبين.

وأضاف قائلا “تم وضع جميع آليات التواصل على ذمة التونسيين بالخارج وهناك إستعداد من الناحية الاتصالية لتوفير أحسن الظروف والمعلومات، وقد تم تدعيم الموارد البشرية لتسهيل الإجراءات”.

 

 

 

الكاتب: waed selmi

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