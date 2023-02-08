الرئيس الجزائري يأمر باستدعاء سفير بلاده في فرنسا فورا

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أكد المعهد الوطني للرصد الجوي في آخر تحيين لخارطة اليقظة المؤمنة بالموقع الرسمي للمعهد تواصل إسناد اللون البرتقالي لولايات نابل، وسوسة، والمنستير، والمهدية وصفاقس وهو ما يعني درجة إنذار عالية، نتيجة لتهاطل الأمطار الغزيرة المتوقعة، ودعا إلى مواصلة الانتباه والحذر. وتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي تواصل تهاطل الأمطار بأغلب الجهات خلال الليلة القادمة ومن المنتظر أن تكون أحيانا غزيرة بالمناطق الشرقية مع كميات محليا هامة مما يتسبب في تشكل السيول […]