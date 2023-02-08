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الأخبار

الرئيس الجزائري يأمر باستدعاء سفير بلاده في فرنسا فورا

today08/02/2023

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أفادت الخارجية الجزائرية في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك اليوم الأربعاء 8 فيفري 2023  بأن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أمر باستدعاء سفير الجزائر بفرنسا، سعيد موسي، فورا للتشاور.

ويأتي ذلك في أعقاب المذكرة الرسمية التي أعربت من خلالها الجزائر عن “احتجاجها بشدة على عملية الإجلاء السرية وغير القانونية لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري”،

وكانت الجزائر قد أدانت بشدة ما اعتبرته “انتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية، شاركوا في عملية إجلاء سرية وغير قانونية لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري، ورفضت الجزائر هذا التطور غير المقبول”، واعتبرت أنه “يلحق ضررا كبيرا بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية”.

الكاتب: Asma Mouaddeb

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