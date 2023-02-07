الرائد الرسمي: إحداث جائزة وطنية وجوائز جهوية للتميز الرقمي

أحدثت تونس جائزة وطنية وجوائز جهوية للتميز الرقمي تصل قيمة الأولى إلى 100 ألف دينار على أن تسند مرة كل سنتين بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات الموافق ليوم 17 ماي من كل سنة.

وتُسند جائزة رئيس الجمهورية للتميز الرقمي، وفق أمر صدر بالرائد الرسمي عدد 13 بتاريخ 7 فيفري 2023، لفائدة الأشخاص الطبيعيين من الجنسية التونسية أو المؤسسات أو المنظمات أو الجمعيات المسجلة بالسجل الوطني للمؤسسات والتي تميزت بإنتاج أو تطوير منظومات أو خدمات رقمية ذات قيمة مضافة.

وينال الجائزة للأشخاص بقرار من الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال، الحائزون على المراتب الثلاث الأولى وطنيا من بين اثني عشر مترشحا متأهلا جهويا ويحصل صاحب المرتبة الأولى على 100 ألف دينار والثانية على 50 ألف دينار والثالثة على 30 ألف دينار.

وتسند لفائدة المتأهل الأول والثاني عن كل جهة، على التوالي، جائزتان بقيمة 10 آلاف دينار و 5 آلاف دينار ويجوز الجمع بين الجائزة الوطنية والجائزة المسندة على المستوى الجهوي بقرار من الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال، وفق المصدر ذاته.

ويحمل مبلغ الجائزة الوطنية للتميز الرقمي والجوائز المسندة للمتأهلين على المستوى الجهوي على موارد صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال.

وتقدم الترشحات لنيل “جائزة رئيس الجمهورية للتميز الرقمي” إلى رئيس اللجنة الجهوية المختصة وذلك قبل يوم 1 فيفري من سنة إسناد الجائزة و تحال الترشحات المتأهلة جهويا إلى اللجنة الفنية الوطنية قبل يوم أول أفريل من سنة إسناد الجائزة.

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