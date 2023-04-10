الرابحي: “هدفنا عرض مواد غذائية تتوفر على الحد الأدنى من السلامة الصحية”

قال محمد الرابحي رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية اليوم الإثنين 10 أفريل 2023، إنّ المرور إلى تطبيق القانون الجديد المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات مثل ثورة كبيرة فيما يتعلق بالسلامة الصحية.

وأوضح في تصريح لبرنامج اسكبراسو أن القانون 117 لحماية المستهلك الذي كان يطبق سابقا لا يأخذ بعين الإعتبار إستمرارية المحافظة على النوعية.

وأضاف “القانون الجديد بني على تقييم المخاطر والحيطة والحذر وحسن التصرف في المواد الغذائية، حيث يتفرض على مسدي الخدمات إرساء برامج المراقبة الذاتية وتطبيق الدلائل التي تمت المصادقة عليها من طرف الهيئة”.

وإعتبر الرابحي أنّه مع صدور النصوص التطبيقية التي جاء بها القانون وبداية التطبيق الفعلي سيتم تلافي كل الجوانب السلبية.

ولفت محدثنا إلى أنّ “للهيئة إلتزامات تتعلق بالإعتماد أي أنّ هياكل الرقابة والطاقة التحليلية لا بد أن تكون معتمدة ومعترف بها دوليا وهو ما يتطلب مجهود كبير، حيث سيساهم ذلك في تطوير الصادرات”.

وأفاد بأنه لن يكون بإمكان الهيئة في فيفري 2024 التعامل مع المخابر غير المعتمدة، “لأنّ التحليل في مخبر معتمد يكون له فاعلية وجدوى ويتم الإعتماد عليه لإتخاذ قرارات”.

من جهة أخرى إعتبر أن “المستهلك فقد في وقت ما الثقة في الهياكل الرقابية لأنها متعددة وفي بعض الحالات هناك تضارب بينها لأن أهدافها مختلفة”.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “تم تركيز الإدارة المركزية ونحن بصصد تركيز الإدارات الجهوية وتمكينها من وسائل العمل والنقل الضرورية للتمكن من تغطية كامل البلاد بالنجاعة المطلوبة.. وقد تقدمنا أشواط في علاقة بنوعية العمل”.

وبيّن الرابحي أنّ “المواد التي تعرض بصفة عشوائية في الأسواق هي ظاهرة قديمة تتفاقم خلال شهر رمضان”، مشيرا إلى النتائج الكبيرة التي تم تحقيقها في علاقة بالحملة الرقابية على المشروبات والعصائر التي تحمل “ملون” ممنوع في تونس حيث تم حجز كميات منها، والأعمال الرقابية متواصلة”.

وأشاد محدثنا بالـ “المجهود الكبير الذي بذلته الفرق المشتركة بالشراكة مع الفرق الأمنية في علاقة بالمنتصبين في الساحات العامة، والباعة المتجولين”.

وأضاف “هناك مشاكل كبيرة تواجهنا، وعلى المستهلك أن يكون على درجة أعلى من الوعي، حيث أنه يقتني مواد غذائية سريعة التعفن معروضة في الشوارع ومعرضة لأشعة الشمس والتلوث، والمسؤولية مشتركة.. ومن غير المعقول أن يقتني المواطن مواد غذائية بأسعار منخفضة لكنها قد تتسبب في تسممات”.

وتباع قائلا “قد تحتوي على ملوثات دقيقة تسبب في تضرر صحة المواطن، وبيّن أن الهدف عرض مواد غذائية يتوفر فيها الحد الأدنى من السلامة الصحية للمنتجات الغذائية”.