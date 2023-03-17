الرياحي: “أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصال في كل المجالات..”

قال أماني الرياحي رئيسة المجمع الخاص بالمؤسسات الناشطة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال “WE TIC” اليوم الجمعة 17 مارس 2023، إنّ النساء العاملات في مجالات التكنولوجيا لا تتركز فقط في العاصمة وإنما توجد في الوسط والجنوب أيضا.

وأضافت الرياحي على هامش الإعلان عن إطلاق مبادرة مركز النهوض بالصادرات لـ 4 مجامح تصديرية نسائية لأول مرة في تونس، أنّ المجمع يضم 13 شركة في ثلاث مجالات رئيسية.

وأوضحت أنّ مجمع “WE TIC” تعد في مركز كل القطاعات بإعتبار حاجة كل الأنشطة إلى مجال التكنولوجيا، مؤكدة العمل مع بقية المجامع الأخرى.

وأكّدت الرياحي حرفية النساء العاملات في هذه المجامع، ورغبتهن في التقدم أكثر، “وهو التحدي بالنسبة لمختلف المجامع بهدف التوجه نحو التصدير الذي يصعب القيام به بشكل منفرد”.