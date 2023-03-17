الرياحي: “أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصال في كل المجالات..”

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وأضافت الرياحي على هامش الإعلان عن إطلاق مبادرة مركز النهوض بالصادرات لـ 4 مجامح تصديرية نسائية لأول مرة في تونس، أنّ المجمع يضم 13 شركة في ثلاث مجالات رئيسية.
وأوضحت أنّ مجمع “WE TIC” تعد في مركز كل القطاعات بإعتبار حاجة كل الأنشطة إلى مجال التكنولوجيا، مؤكدة العمل مع بقية المجامع الأخرى.
وأكّدت الرياحي حرفية النساء العاملات في هذه المجامع، ورغبتهن في التقدم أكثر، “وهو التحدي بالنسبة لمختلف المجامع بهدف التوجه نحو التصدير الذي يصعب القيام به بشكل منفرد”.
الكاتب: waed selmi
today18/03/2023 38 2
قالت ريم دبيش رئيسة "WE Create" المجمع الخاص بقطاع الصناعات الحرفية ومستحضرات التجميل اليوم الجمعة 17 مارس 2023، إنّ المجمع يضم 13 امرأة من مختلف جهات البلاد وفي عديد القطاعات. وأكّدت دبيش خلال حضورها في برنامج اكسبراسو لى هامش الإعلان عن إطلاق مبادرة مركز النهوض بالصادرات لـ 4 مجامح تصديرية نسائية لأول مرة في تونس، أنّ الهدف من مشروع PEMA II (المتعلق بالترويج لأنشطة التصدير إلى أسواق جديدة في أفريقيا جنوب الصحراء) […]