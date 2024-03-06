وكالة النهوض بالصناعة والتجديد: التمويل التشاركي فرصة كبيرة للمشاريع الصّغرى

تحتضن ولاية سوسة، اليوم الاربعاء 6 مارس 2024، المنتدى الجهوي الأوّل “Crowd funding Tunisia” تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وبهذه المناسبة استضاف برنامج “اكسبراسو” في تغطية خاصة مباشرة من سوسة، الرئيس المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد عمر بوزوادة.

نسيج اقتصادي متنوع جدا في سوسة

تتميز ولاية سوسة بنسيج صناعي ثري ومتنوّع جدا، وفقا لعمر بوزوّادة، الذي أفاد بأن 600 شركة صناعية متمركزة بالجهة، تشغل بين 55 و60 ألف عامل، وهو ما يمثل أكثر من 12 بالمائة من اليد العاملة بالقطاع الصناعي في تونس.

وأضاف بأن حوالي 200 شركة تنشط في قطاع النسيج والملابس، فضلا عن قطاعات الكهرباء ومكونات السيارات والطائرات والقطاعات الكيميائية والأثاث والجلود والأحذية، مشيرا إلى أن النسيج الاقتصادي بسوسة متنوع ويشمل كل مكونات القطاع الصناعي.

وبالنسبة للشركات الناشئة، قال عمر بوزوّادة إن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، تعمل على تحفيز المبادرات الخاصّة ودفع الاستثمار أمام حاملي الشهادات العليا، مشيرا إلى الاتفاق الذي أفضى إلى إنشاء محاضن مؤسسات لمرافقة هذه الشركات، ودورها في تأطير الشباب وتحفيزهم على المبادرات الخاصة، كما أن لها دورا في التكوين والتحسيس والاحتضان هذه المؤسسات.

المنتدى الجهوي الأوّل “Crowd funding Tunisia”

أفاد الرئيس المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، بأن التمويل التشاركي هو مساهمة المجموهة في تمويل المشاريع ويمثل فرصة كبيرة للمشاريع خاصة الصغرى التي لا يتجاوز رأس مالها 1 مليون أو 2 مليون دينار، مضيفا أنه يتم تمويل هذه المشاريع من قبل المجموعة من خلال مساهمات 100 شخص على الأقل.

وبين أن التشاركية في التمويل نجحت في العالم ووفّرت تمويلات اضافية إلى جانب آليات التمويل الكلاسيكية كالبنوك، وذلك عبر الدخول في رأس المال.

ولفت إلى وجود مطالب تم التقدم بها وهي حاليا بصدد الدرس، وبين أن صاحب فكرة المشروع يقوم لاحقا بإدراج معطيات عن مشروعه داخل جذاذة متوفرة على منصة على موقع الوكالة، وتقوم المنصة لاحقا بإطلاق طلب تمويل لمدة محدّدة، ومن تعجبه فكرة المشروع يقوم بالمساهمة في رأس المال.

وبين أن للمنصة أيضا دور رقابي من خلال التثبت من مصادر التمويل إن كانت مشروعة أم لا كما أن لها دور المرافقة والمتابعة لضمان نجاعة المشروع وأن لا تذهب الأموال هباء منثورا، هباء منثورا، وفق تعبيره.