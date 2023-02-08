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الزياني: مخزون إضافي بـ 25 مليون بيضة خلال شهر رمضان

today08/02/2023

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أفاد الخبير في السياسات الفلاحية فوزي الزياني اليوم الأربعاء 8 فيفري 2023، بأنّه تم الإنطلاق في إعداد مخزون البيض إستعدادا لشهر رمضان وسيكون في حدود 25 مليون بيضة وهي كمية كافية لتغطية الإحتياجات الإضافية لتعديل السوق، مؤكدا عدم وجود أي إشكال يتعلق بهذه المادة.

وقال الزياني في تصريح لبرنامج الشارع التونسي إن الإرتفاع الأخير بنسبة 4 بالمائة في سعر الأربع بيضات يعد عاديا للغاية في ظل زيادة أسعار الأعلاف خلال شهر ديسمبر.

وأضاف أنّ سعر الكلفة لم يتحين منذ سنتين من قبل المجمع على الرغم من إرتفاع أسعار المدخلات من طاقة وأجور وأعلاف وغيرها.

واعتبر أنّ سعر الأربع بيضات المقدر بـ 1500 مليم يعد منطقيا جدا حيث يلبي المصاريف التي يتكبدها المربي والمصنع وهو سعر يرضي الجميع، كما أنّ السلطة لم تتدخل لتعديل الأسعار.

كما أشار الزياني إلى وجود إعتدال بين العرض والطلب وهو ما يفسر إستقرار الأسعار، نافيا إمكانية تسجيل إرتفاع خلال شهر رمضان.

وفي علاقة باللحوم البيضاء، قال الزياني إنّ إستهلاك هذه المادة ينخفض خلال شهر رمضان مقارنة بالأيام العادية بنسبة تصل إلى 80 بالمائة، وليس هناك داعي للتخزين لأن الكميات موجودة أساسا.

 

الكاتب: waed selmi

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