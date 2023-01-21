السبت 21 جانفي: طقس بارد وثلوج في المرتفعات

يكون طقس اليوم السبت 21 جانفي 2023 باردا، ومن المتوقع نزول الثلوج بالمرتفعات والمناطق الجبلية التي يتجاوز ارتفاعها 700 متر من ولايات جندوبة، والكاف، وسليانة والقصرين.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 6 و11 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين بين 11 و16 ببقية المناطق البلاد، مع أمطار رعدية منتظرة بالشمال ومحليا بالوسط وتكون أحيانا غزيرة بأقصى الشمال الغربي.

هذا ويتطلب نشاط الرياح اليقظة قرب السواحل حيث تصل سرعتها إلى مستوى 50 كلم/س، ويكون البحر شديد الهيجان إلى هائج بالشمال وشديد الاضطراب إلى مضطرب شرق البلاد، حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي.