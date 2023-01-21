السبت 21 جانفي: طقس بارد وثلوج في المرتفعات

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ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 6 و11 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين بين 11 و16 ببقية المناطق البلاد، مع أمطار رعدية منتظرة بالشمال ومحليا بالوسط وتكون أحيانا غزيرة بأقصى الشمال الغربي.
هذا ويتطلب نشاط الرياح اليقظة قرب السواحل حيث تصل سرعتها إلى مستوى 50 كلم/س، ويكون البحر شديد الهيجان إلى هائج بالشمال وشديد الاضطراب إلى مضطرب شرق البلاد، حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي.
الكاتب: Asma Mouaddeb
اعتبر أستاذ الإقتصاد محمد الصغير النوري اليوم الجمعة 20 جانفي 2023 أنّ المبادرات الستة المطروحة غير قادرة على إخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها، معتبرا أنّ أزمة البلاد هي إقتصادية وتنموية بالأساس. وأوضح محمد الصغير النوري خلال إستضافته في برنامج لكسبراس أنّ تغيير الحكومة لا يمكن أن يكون هو الحل، مشيرا إلى عدد الحكومات وإختلافها طيلة 12 سنة، قائلا "جربنا كل أنواع الحكومات، ووفرنا لها كل الإمكانيات، غير أنّ تدهور […]
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