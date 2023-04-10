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الأخبار

“السماح للإعلام العمومي فقط بتغطية الجلسات العامة غدا”

today10/04/2023 201

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يعقد مجلس نواب الشعب بداية من يوم غد الثلاثاء 11 أفريل 2023 على الساعة العاشرة صباحا جلسات عامة للنظر في مشروع النظام الداخلي للمجلس والتصويت عليه.

وأفادت رئاسة المجلس في بلاغ اليوم الإثنين 10 أفريل 2023، بأنه سيتم تأمين النقل التلفزي المباشر لهذه الجلسات عبر التلفزة الوطنية التونسية، وقناة اليوتوب التابعة للمجلس، مع مواكبتها وتغطيتها من قبل مؤسسات الإعلام العمومي.

كما سيتم مباشرة إثر المصادقة على النظام الداخلي دعوة المؤسسات الاعلامية العمومية، والخاصة، والأجنبية المعتمدة بتونس، الى تعيين من يمثّلها في متابعة أشغال مجلس نواب الشعب وذلك في إطار نظام الاعتماد الذي سيقع إرساؤه وفق مقتضيات النظام الداخلي للمجلس.

الكاتب: waed selmi

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