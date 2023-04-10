“السماح للإعلام العمومي فقط بتغطية الجلسات العامة غدا”

يعقد مجلس نواب الشعب بداية من يوم غد الثلاثاء 11 أفريل 2023 على الساعة العاشرة صباحا جلسات عامة للنظر في مشروع النظام الداخلي للمجلس والتصويت عليه.

وأفادت رئاسة المجلس في بلاغ اليوم الإثنين 10 أفريل 2023، بأنه سيتم تأمين النقل التلفزي المباشر لهذه الجلسات عبر التلفزة الوطنية التونسية، وقناة اليوتوب التابعة للمجلس، مع مواكبتها وتغطيتها من قبل مؤسسات الإعلام العمومي.