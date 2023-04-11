السماح لوسائل الإعلام بمواكبة أشغال الجلسة العامة بداية من الغد

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وأفاد رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة بأنه يشترط الإستظهار ببطاقة الصحفي المحترف 2023 وبطاقة الإعتماد بالنسبة للصحافة الأجنبية مع التنسيق التام إدارة الإعلام والاتصال بالمجلس.
وأضاف “الصحفيون في الصف الأول لإنقاذ الوطن و يتحملون المسؤولية الأولى، ونتفاعل معهم بصورة إيجابية”.
وكان ثمانون نائبا صوتوا ب”نعم” على تعديل جدول أعمال الجلسة العامة المخصصة للنظر والمصادقة على مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب الشعب، لإضافة نقطة تتعلق بالتصويت على السماح لمختلف وسائل الإعلام بتغطية أشغال الجلسة العامة. وقد تم تسجيل 48 معترضا على هذا المقترح مع احتفاظ 3 نوّاب بأصواتهم.
وللتذكير إنطلاقت الجلسة العامة بالبرلمان اليوم الثلاثاء 11 أفريل 2023 برئاسة إبراهيم بودربالة، حيث تضمّن جدول الأعمال النظر في مشروع قرار يتعلق بضبط أحكام وقتية لتنظيم الجلسات العامة والنظر في مشروع النظام الداخلي للمجلس والتصويت عليه.
وتباينت آراء النواب بين من دعا إلى تمكين وسائل الإعلام من حضور أشغال الجلسات العامة، وبين من عارض هذا الإجراء.
الكاتب: waed selmi
today14/04/2023 361 5
قال وزير النقل ربيع المجيدي، "إن نسبة الجاهزية لوسائل النقل العمومي أصبحت منخفضة نوعا ما بالمقارنة مع السنوات المرجعية التي نحتسب فيها عدد العربات المتوفرة، وذلك نتيجة تقادم وتهرم الأسطول"، معلنا عن وجود برامج للاقتناءات وتدعيم الأسطول بالتوازي مع برامج الصيانة التي يتم القيام بها على الأصول المتوفرة. وأضاف وزير النقل أنه سيتم من جهة أخرى العمل على استكمال بقية المشاريع الأخرى وخاصة مشروع الشبكة الحديدية السريعة، مشيرا إلى العمل […]