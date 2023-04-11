السماح لوسائل الإعلام بمواكبة أشغال الجلسة العامة بداية من الغد

قرر مجلس نواب الشعب تمكين الإعلام العمومي والخاص ومراسلي وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة بتونس بمواكبة الجلسات العامة بالبرلمان بداية من يوم غد الأربعاء 12 أفريل 2023 إلى حين المصادقة على النظام الداخلي بالمجلس.

وأفاد رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة بأنه يشترط الإستظهار ببطاقة الصحفي المحترف 2023 وبطاقة الإعتماد بالنسبة للصحافة الأجنبية مع التنسيق التام إدارة الإعلام والاتصال بالمجلس.

وأضاف “الصحفيون في الصف الأول لإنقاذ الوطن و يتحملون المسؤولية الأولى، ونتفاعل معهم بصورة إيجابية”.

وكان ثمانون نائبا صوتوا ب”نعم” على تعديل جدول أعمال الجلسة العامة المخصصة للنظر والمصادقة على مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب الشعب، لإضافة نقطة تتعلق بالتصويت على السماح لمختلف وسائل الإعلام بتغطية أشغال الجلسة العامة. وقد تم تسجيل 48 معترضا على هذا المقترح مع احتفاظ 3 نوّاب بأصواتهم.

وللتذكير إنطلاقت الجلسة العامة بالبرلمان اليوم الثلاثاء 11 أفريل 2023 برئاسة إبراهيم بودربالة، حيث تضمّن جدول الأعمال النظر في مشروع قرار يتعلق بضبط أحكام وقتية لتنظيم الجلسات العامة والنظر في مشروع النظام الداخلي للمجلس والتصويت عليه.

وتباينت آراء النواب بين من دعا إلى تمكين وسائل الإعلام من حضور أشغال الجلسات العامة، وبين من عارض هذا الإجراء.