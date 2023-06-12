“السياحة العربية في طور التعافي بعد خسارة تفوق 300 مليار دولار”

أكد رئيس المنظمة العربية للسياحة، بندر بن فهد آل فهيد، خلال افتتاح الدورة الأولى للمنتدى العربي للإعلام السياحي، اليوم الإثنين 12 جوان 2023، بتونس، أن جائحة كورونا ألقت بظلالها على اقتصاديات البلدان العربية وأدت إلى تسجيل خسائر في القطاعات السياحية للمنطقة بقيمة تجاوزت 300 مليار دولار.

وأشار آل فهيد، في مداخلته، إلى تعافي السياحة في البلدان العربية تماما بعد جائحة كورونا بنسبة 100 بالمائة، مما يدفع إلى ضرورة إرساء تعاون مشترك بينها في هذا القطاع، باعتبار أنّ عدد السياح في العالم ارتفع بنسبة 63 بالمائة، مع موفى سنة 2022 مقارنة بسنة 2019، ليتجاوز 900 مليون سائحا في مختلف أنحاء العالم.

وأبرز، خلال المنتدى، الذي ينتظم تحت شعار “دور الإعلام في تطوير السياحة العربية البينية”، نجاح تونس حاليا في بلوغ 70 بالمائة من الأهداف المرسومة المتعلقة بالسياحة (العائدات السياحية وعدد السياح)، مؤكدا أن المنظمة العربية للسياحة ستنطلق قريبا في وضع برامج وشراكات مع وزارة السياحة التونسية لتعزيز السياحة البينية العربية.

ولفت إلى أن الإعلام شريك أساسي لإبراز المقومات والثروات السياحية، التي تتميز بها المنطقة العربية، وأن الإعلامي هو سائح بامتياز لدى نقله الصورة الحقيقية وإبراز إيجابيات السياحة العربية قصد المساهمة في تطوير ودفع هذه الصناعة، التي تمثل موردا اقتصاديا هاما في المنطقة.

وحذّر رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية، محمد بن فهد الحارثي، من جهته، من انسياق الإعلام وراء الدعاية أثناء حملات الترويج للسياحة والابتعاد عن محتوى حقيقي وصادق، مؤكدا أن الاعلام السياحي يعد آلية لنشر رسالة تعكس التقدم الثقافي والحضاري العريق في البلدان العربية.

وأبرز الحارثي أن تقديم الإعلام لصورة غير حقيقية ومبالغ فيها لوجهة سياحية معينة يؤدي إلى فقدان ثقة المتلقي والتشكيك في الرسالة الإعلامية. ودعا، في السياق ذاته، إلى ضرورة أن تعمل وسائل الاعلام بصفة متكاملة مع المختصيين في القطاع السياحي لضمان دفع اقتصاديات البلدان العربية.

“ضرورة إنشاء تخصص جديد وهو الإعلام السياحي”

وأكد وزير السياحة والصناعات التقليدية محمد المعز بلحسين، بدوره، ضرورة إنشاء تخصص جديد وهو الإعلام السياحي يجمع بين معرفة تفاصيل الصناعة السياحية والتكوين الأكاديمي الإعلامي.

واعتبر بلحسين أن علاقة السياحة بالإعلام هي “علاقة عضوية لا انفصام فيها” فلا يمكن أن تنجح وجهة سياحية في استقطاب الملايين من السياح من مختلف بلدان العالم دون القيام بعمل اعلامي للترويج لها والتعريف بمنتوجاتها وتحديد نقائصها.

وأوضح أن الإعلام والسياحة مجالين متكاملين لتقديم خدمة راقية للإنسانية ترتبط فيها أمانة نقل الصورة مع محتوى متنوع للمنتوجات السياحية المتنوعة التي تشمل الجانب الثقافي والحضاري والسياحة التعليمية والعلاجية والترفيهية وسياحة المغامرات.

وينتظم المنتدى ببادرة من وزارة السياحة والصناعات التقليدية بالتعاون مع المنظمة العربية للسياحة واتحاد اذاعات الدول العربية. ويقام في دورته الأولى بالتوازي مع انطلاق فعاليات الدورة 23 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، الاثنين، بمدينة الثقافة بالعاصمة، لتتواصل إلى غاية يوم 15 جوان 2023.

ويهدف المنتدى إلى إبراز دور الإعلام في تطوير صناعة السياحة والترويج للوجهات السياحية ورفع الوعي السياحي بين الشعوب العربية.

وشهدت النخسة الأولى من المنتدى حضور كل من رئيس المنظمة العربية للسياحة ورئيس اتحاد اذاعات الدول العربية والرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية والمدير العام لاتحاد اذاعات الدول العربية وممثلين عن جامعة الدول العربية ورئيس المنظمة العالمية للصحفيين وكتاب السياحة.