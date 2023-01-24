الشابي: “العريّض متهم بالتسفير.. بينما هو الذي منع الشباب من السفر”

أكد رئيس جبهة الخلاص المعارضة أحمد نجيب الشابي، اليوم الثلاثاء 24 جانفي 2023، أنّ القيادي في حركة النهضة “علي العريض في السجن لأن الرئيس قيس سعيد يريد أن ينتقم من زعماء المعارضة”، وفق تعبيره.

وقال، الشابي، خلال “ندوة تضامنية مع علي العريّض،إنّ “العريض متهم بالتسفير، بينما هو الذي منع الشباب من السفر، حينما كان يشغل منصب وزير للداخلية في حكومة الجبالي، كما وأصدر قرارا بمنع السفر لمن سنه دون 30 سنة إلى الشرق الأوسط”.

وتابع الشابي “العريّض، هو الذي صنف جمعية أنصار الشريعة جمعية ارهابية، ولا يمكن اتهامه بالتسفير والملف فارغ”.

وأشار رئيس جبهة الخلاص، إلى أنه تم توجيه دعوة للقيادية بجبهة الخلاص شيماء عيسى للمثول أمام المحكمة العسكرية، يوم الجمعة القادم، قائلا “آلة القمع اللي أطلقها قيس سعيد لم تتوقف ولن تتوقف إلا بنهاية الانقلاب”.

ريم الحسناوي