الشابي: “العريّض متهم بالتسفير.. بينما هو الذي منع الشباب من السفر”

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وقال، الشابي، خلال “ندوة تضامنية مع علي العريّض،إنّ “العريض متهم بالتسفير، بينما هو الذي منع الشباب من السفر، حينما كان يشغل منصب وزير للداخلية في حكومة الجبالي، كما وأصدر قرارا بمنع السفر لمن سنه دون 30 سنة إلى الشرق الأوسط”.
وتابع الشابي “العريّض، هو الذي صنف جمعية أنصار الشريعة جمعية ارهابية، ولا يمكن اتهامه بالتسفير والملف فارغ”.
وأشار رئيس جبهة الخلاص، إلى أنه تم توجيه دعوة للقيادية بجبهة الخلاص شيماء عيسى للمثول أمام المحكمة العسكرية، يوم الجمعة القادم، قائلا “آلة القمع اللي أطلقها قيس سعيد لم تتوقف ولن تتوقف إلا بنهاية الانقلاب”.
الكاتب: Asma Mouaddeb
todayيناير 24, 2023 2
أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الثلاثاء 24 جانفي 2023 لدى استقباله المنصف الكشو، رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، بقصر قرطاج، ضرورة تحديد مقاييس موضوعية تنسحب على الجميع، في علاقة بالحركة السنوية للقضاة. وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة استقلال الوظيفة القضائية "لأن القضاء لا يمكن أن يكون مستقلا إلا بقضاة مستقلين" وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية. من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية على "واجب التحفظ المحمول على […]
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