الصمود أمام التغيرات المناخية من ضمن الإصلاحات التي فرضها صندوق النقد الدولي

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وتشير أرقام الوكالة الفرنسية للتنمية في أفريل 2021 إلى أنه يتوقع أن يتراجع نصيب التونسي من الماء سنويا إلى 200 متر مكعب في غضون سنة 2050.
كما يُتوقع إنخفاض إنتاج الحبوب بنسبة 38 بالمائة، وزيت الزيتون بنسبة تتراوح بين 23 إلى 70 بالمائة في سنة 2100.
كما تفيد التوقعات بأنّ شواطئ جزيرة جربة وقرقنة ونابل والحمامات وغيرها ستندثر بنسبة تصل إلى 40 بالمائة بحلول سنة 2050 ، وهي مؤشرات سلبية خاصة في علاقة بتراجع إقبال المستثمرين.
الكاتب: waed selmi
قال عميد الهيئة الوطنية للمحامين حاتم المزيو اليوم اليوم الأحد 22 جانفي 2023 تعليقا على إيقاف المحامي سيف الدين مخلوف إنه "من غير المعقول أن يعاقب مواطن على فعل مرتين أمام المحكمة العسكرية والمحكمة المدنية". وشدّد في تصريح لمراسلنا بالقيروان عبد المجيد الجبيلي على ضرورة المحاكمات العادلة وإحترام الإجراءات والضمانات والحقوق والحريات، وتابع "ندافع عن هذه الثوابت للمواطنين والمحامين، ولا نقبل بأي مساس بحق الدفاع أو بأي مبادئ القانونية العامة، […]
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