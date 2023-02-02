الطاهري: السلطة بدأت ترد الفعل على مبادرة إتحاد الشغل ومواقفه

قال الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري إنّ المنظمة تفاجأت من إيقاف كاتب عام نقابة الطرقات السيارة أنيس الكعبي إثر الإضراب الذي تم تنفيذه يومي 30 و31 جانفي المنقضي.

وأوضح في تصريح لبرنامج اكسبراسو اليوم الخميس 2 فيفري 2023، أنه تمت مداهمة منزل الكعبي ونقله إلى جهة مجهولة دون معرفة التهمة الموجهة إلبه، مبينا أنّ الإضرابات التي يقع فيها تجاوزات يتم فضها مباشرة على الميدان.

وتابع قائلا “هذا الإعتقال جاء بعد دقائق من تصريح رئيس الجمهورية الذي قال فيه إنّ الإضراب مضمون لكن ليس لمآرب سياسية”، واعتبر الطاهري أنّ في ذلك محاولة لتسييس الإضراب وهو غير صحيح بإعتبار أنّ المطالب مادية علاوة على تأجيل تنفيذه في مناسبتين”، مضيفا “هذا الإعتقال لا يقصد الكعبي فقط، وإنما الحق النقابي”.

وشدّد الطاهري على أنّ “إتخاذ إضراب الطرقات السيارة تعلة لضرب العمل النقابي لم يعد يخفى على أحد، وهي رسالة تفيد بإمكانية التوجه إلى إلغاء الإضرابات ومنعها وتهديد القائمين بها بالإعتقال أو الطرد”، معتبرا ذلك بداية حملة لإنتهاك الحق النقابي إضافة إلى حملة إنتهاك الحريات الفردية والحقوق من خلال المحاكمات على معنى المرسوم 54.

ووصف الطاهري الوضع بالمتشنج الذي يدل على الدخول في حالة من ردود الفعل من السلطة على مواقف الإتحاد وخاصة مبادرته وموقفه من الميزانية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وفيما يتعلق بتعيين عضو إتحاد الشغل السابق محمد علي البوغديري وزيرا للتربية، اعتبر ضيف البرنامج أنّ التعيين ليس بناء على صفته النقابية بإعتبار مغادرته منذ سنة ونصف، مشيرا إلى أنه وقع تعيين نقابيين في السابق على رأس الوزارات ومنهم من “بقي وفيا لمبادئه ومنهم من تنكر للإتحاد” وفق تعبيره.

وشدّد عضو إتحاد لاشغل على أنّ مشاكل وزارة التربية كثيرة، مشيرا إلى معاناة المربين في ظل تدهور ظروف عملهم، إضافة إلى إنهيار المدرسة العمومية وتخفيض ميزانية الوزارة بنسبة 20 بالمائة، مؤكدا الإستعداد للتعامل مع من له مشروع للإصلاح.

وأضاف “نتعامل بناء على النتائج ولا نستعدي أحدا ولا نعطي أحكاما مسبقة لكن نحذر من أي تصرفات يدخل فيها الشخصي أو الذاتي أو تصفية الحسابات”، وتابع “خيارات الحكومة تدمير المرفق العام وأن يتحمل الشعب أعباء الأزمة الإقتصادية”.