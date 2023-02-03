الطاهري: “خطاب سعيّد من ثكنة العوينة بمثابة التحريض ضد اتحاد الشغل”

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قال محمود بن مبروك الناطق الرسمي بإسم حراك 25 جويلية، اليوم الجمعة 3 فيفري 2023 إنّ حراك 25 جويلية تحصّل على أغلبية المقاعد في الدور الأول بمعدل 12 مقعدا من جملة 21 مقعدا، وتحصل إجمالا على 86 مقعدا في الوقت الحالي بعد الإعلان عن النتائج الأولية للدورة الثانية، وفق قوله، وأكد أن هذه الأغلبية ستنكب على التشريع في الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وإلغاء البيروقراطية. وأوضح محمود بن مبروك، لدى حضوره في […]