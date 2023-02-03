الطاهري: “خطاب سعيّد من ثكنة العوينة بمثابة التحريض ضد اتحاد الشغل”

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وتابع الطاهري “نرفض ضرب العمل النقابي سواء عبر الاعتقال وفبركة القضايا في المكاتب خارج أروقة المحاكم، وكذلك صدور أوامر التساخير غير القانونية”، مطالبا بإطلاق سراح أنيس الكعبي الكاتب العام لنقابة شركة تونس للطرقات السيارة وإبعاده عن النزاعات الشغلية، وفق قوله.
وحمل الطاهري، منظمة الأعراف، ما وصفه بـ”تلكأ الغرف التابعة لها بعدم تنفيذ الزيادات في القطاعات الخاصة”.
ويشار إلى أن الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل، أعلنت اليوم إقرار جملة من التحركات الاحتجاجية الجهوية والقطاعية التي سيتم الإعلان عن تاريخها لاحقا.
الكاتب: Asma Mouaddeb
قال محمود بن مبروك الناطق الرسمي بإسم حراك 25 جويلية، اليوم الجمعة 3 فيفري 2023 إنّ حراك 25 جويلية تحصّل على أغلبية المقاعد في الدور الأول بمعدل 12 مقعدا من جملة 21 مقعدا، وتحصل إجمالا على 86 مقعدا في الوقت الحالي بعد الإعلان عن النتائج الأولية للدورة الثانية، وفق قوله، وأكد أن هذه الأغلبية ستنكب على التشريع في الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وإلغاء البيروقراطية. وأوضح محمود بن مبروك، لدى حضوره في […]
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