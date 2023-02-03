الطاهري لوزير الداخلية: الاتحاد لا يعمل في غرف مظلمة

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واعتبر الطاهري أنّ ذلك يعد سابقة خطيرة لم تحصل منذ 2011. وتابع خلال انعقاد هيئة إدارية طارئة لاتحاد الشغل، ” ان الاتحاد يعمل علنا وامام الجميع، وليس له حجرات مغلقة أو مظلمة يتعامل فيها مع أحد”.
وأشار الطاهري، إلى أن الهيئة الادارية ستنظر في محاور كبرى منها الوضع الاجتماعي والملفات الاجتماعية والاتفاقيات المبرمة التي يتم تفعيلها، اضافة إلى مسألة اعتقال أنيس الكعبي الذي وصفه “بالكيدي”.
وأفاد بانه ستتم مناقشة كل الملفات “بحنكة وهدوء ورصانة”، مستنكرا ما أسماه “خطابات متشجنة ومنقسمة لرئيس الجمهورية قيس سعيد”.
ووصف الطاهري خطاب الرئيس الأخير من ثكنة العوينة “بمثابة إعلان الحرب”.
وشدد الناطق الرسمي للمنظمة المركزية، على أن الهيئة الإدارية ستدرس كل الإحتمالات الممكنة، مؤكدا أن المبادرة مستمرة وسيكون العمل مكتملا خلال الاسابيع القادمة لطرحه على مؤسسات الدولة.
ريم الحسناوي
الكاتب: waed selmi
عمد صباح اليوم الجمعة 3 فيفري 2023، عدد من العاطلين عن العمل بمحطة الأرتال بالمكناسي إلى غلق الخط عدد 13 الرابط بين قفصة وصفاقس. ويأتي الغلق أمام قطارات نقل الفسفاط من الحوض المنجمي في إتجاه المجامع الكميائية بالصخيرة والشركة التونسية الهندية للأسمدة "تيفارت " وقطار نقل المسافرين بعد أن تم فتحه يوم أمس أمام قطارات نقل الفسفاط بعد غلقه لسنة ونصف. حسام الدلالي
today03/02/2023 2
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