الطبوبي: الأوضاع صعبة جدا ورئيس الجمهورية انتهج الطريق الخطأ

أكد نورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الجمعة 3 فيفري 2023، أن تونس تمر بأوضاع صعبة جدا على عدة مستويات، قائلا “إنّ رئيس الدولة قيس سعيد انتهج الطريق الخطأ”.

وقال الطبوبي خلال إفتتاح هيئة إدارية وطنية للاتحاد، “كان على رئيس الجمهورية بعد فشل المسار الذي دعا إليه وبعد مقاطعة الشعب للإنتخابات التشريعية بدوريها الأول والثاني، مخاطبة التونسيين من أجل العمل وإيجاد حلول للقضايا الشائكة”.

وتابع “إنّ رئيس الدولة يريد سحب الأنظار عن النتائج الهزيلة للإنتخابات والنتائج الهزيلة لكل الخيارات”.

واعتبر أمين عام المنظمة الشغيلة أنّ “استعمال رئيس الجمهورية لعبارات كالتطهير ومعركة التحرير، بمثابة الدعوة إلى الإقتتال والتحارب وهي مسألة خطيرة” جدا وفق قوله.

ريم الحسناوي