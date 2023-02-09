العباسي : البنك المركزي يتطلع إلى النهوض بوسائل وأنظمة الدفع

عبّر محافظ البنك المركزي مروان العباسي خلال مشاركته في ندوة الأيام السنوية لنادي مسيري البنوك والمؤسسات المالية الإفريقية حول موضوع “أي تشريع مصرفي للإقتصاديات الافريقية” اليوم الخميس 9 فيفري عن سعادته بتنظيم مثل هذه الأحداث الإفريقية المهمة.

واعتبر العباسي أنّ تونس كانت بمثابة الجسر والبوابة طيلة عشرات السنين بين أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، مشيرا إلى أهمية أن تواصل هذا الدور خلال السنوات القادمة نظرا لوجود حاجة لمزيد من الإندماج والذي يهم خاصة البنوك.

وقال محافظ البنك المركزي خلال كلمة ألقاها بالمناسبة “يجب أن يكون هناك بنوك ذات حجم إقليمي يمكنها التواجد في السوق الإفريقية، وتطوير النظام البنكي والمالي مهم اليوم خاصة في ظل الأزمات الحالية”.

وتحدث العباسي عن تأثر المؤسسات البنكية طيلة 3 سنوات جراء مخلفات أزمة كورونا إضافة إلى أنّ المشرعين الأفارقة يجدون أنفسهم اليوم مدعوين الى التعامل مع تحديات جديدة مثل إنعكاسات الحرب الأوكرانية والتغيرات المناخية التي أثرت على القارة الإفريقية وغيرها من التحديات الأخرى.

وأكّد العباسي أنّ البنك المركزي التونسي يتطلع على المديين المتوسط والبعيد، إلى النهوض بوسائل وأنظمة الدفع بإعتبارها رافعة للإدماج والإستقرار الماليين.

وشدد على أنّ أهداف البنك المركزي التونسي تتركز أيضا، على تجذير بعد المسؤولية المجتمعية للمؤسسة في التشريع وكذلك الحوكمة وممارسات النظام المصرفي. كما يتعلق الامر، وفق قوله، بتعزيز دور البنك المركزي كميسّر وفاعل أول في مرافقة التجديد التكنولوجي والمالي.

وذكّر العباسي بأن البنك المركزي التونسي قد كشف بالفعل، عن تمشيه من خلال الإعلان عن العديد من المبادرات في مجال التحوّل الرقمي مثل تركيز البيئة التجريبية التنظيمية للخدمات المالية الجديدة “ساند بوكس” بغاية منح الفرصة للبنوك، التي تعتزم تسويق حلول رقمية، للقيام بذلك بشكل سريع ومتوافق مع الحلول الملائمة إلى جانب تمكين البنك المركزي من ضمان صلابة الحلول التي يقدمها قبل إطلاقها.

كما يعتزم البنك المركزي إرساء سياسة مصرفية مفتوحة من أجل الدفع في إتجاه بروز إستعمالات جديدة أكثر جاذبية تستفيد منها كل الأطراف المتدخلة في سلسلة قيمة الخدمات المالية.

وقال العباسي إن مؤسسة الاصدار عملت على الدوام على دعم الصلابة المالية للنظام المصرفي وهي ترنو من وراء ذلك الى بروز قطاع مصرفي اكثر صلابة وفي خدمة التنمية المستدامة، مذكرا بان البنك المركزي يتطلع الى ان يكون خلال سنة 2023 مطابقا لمعايير “بازل” والمعايير الدولية لاعداد التقارير المالية، وذلك وفقا للأهداف المرسومة ضمن مخططه الاستراتيجي 2023 – 2025.