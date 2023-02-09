العباسي : البنك المركزي يتطلع إلى النهوض بوسائل وأنظمة الدفع

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واعتبر العباسي أنّ تونس كانت بمثابة الجسر والبوابة طيلة عشرات السنين بين أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، مشيرا إلى أهمية أن تواصل هذا الدور خلال السنوات القادمة نظرا لوجود حاجة لمزيد من الإندماج والذي يهم خاصة البنوك.
وقال محافظ البنك المركزي خلال كلمة ألقاها بالمناسبة “يجب أن يكون هناك بنوك ذات حجم إقليمي يمكنها التواجد في السوق الإفريقية، وتطوير النظام البنكي والمالي مهم اليوم خاصة في ظل الأزمات الحالية”.
وتحدث العباسي عن تأثر المؤسسات البنكية طيلة 3 سنوات جراء مخلفات أزمة كورونا إضافة إلى أنّ المشرعين الأفارقة يجدون أنفسهم اليوم مدعوين الى التعامل مع تحديات جديدة مثل إنعكاسات الحرب الأوكرانية والتغيرات المناخية التي أثرت على القارة الإفريقية وغيرها من التحديات الأخرى.
وأكّد العباسي أنّ البنك المركزي التونسي يتطلع على المديين المتوسط والبعيد، إلى النهوض بوسائل وأنظمة الدفع بإعتبارها رافعة للإدماج والإستقرار الماليين.
وشدد على أنّ أهداف البنك المركزي التونسي تتركز أيضا، على تجذير بعد المسؤولية المجتمعية للمؤسسة في التشريع وكذلك الحوكمة وممارسات النظام المصرفي. كما يتعلق الامر، وفق قوله، بتعزيز دور البنك المركزي كميسّر وفاعل أول في مرافقة التجديد التكنولوجي والمالي.
وذكّر العباسي بأن البنك المركزي التونسي قد كشف بالفعل، عن تمشيه من خلال الإعلان عن العديد من المبادرات في مجال التحوّل الرقمي مثل تركيز البيئة التجريبية التنظيمية للخدمات المالية الجديدة “ساند بوكس” بغاية منح الفرصة للبنوك، التي تعتزم تسويق حلول رقمية، للقيام بذلك بشكل سريع ومتوافق مع الحلول الملائمة إلى جانب تمكين البنك المركزي من ضمان صلابة الحلول التي يقدمها قبل إطلاقها.
كما يعتزم البنك المركزي إرساء سياسة مصرفية مفتوحة من أجل الدفع في إتجاه بروز إستعمالات جديدة أكثر جاذبية تستفيد منها كل الأطراف المتدخلة في سلسلة قيمة الخدمات المالية.
وقال العباسي إن مؤسسة الاصدار عملت على الدوام على دعم الصلابة المالية للنظام المصرفي وهي ترنو من وراء ذلك الى بروز قطاع مصرفي اكثر صلابة وفي خدمة التنمية المستدامة، مذكرا بان البنك المركزي يتطلع الى ان يكون خلال سنة 2023 مطابقا لمعايير “بازل” والمعايير الدولية لاعداد التقارير المالية، وذلك وفقا للأهداف المرسومة ضمن مخططه الاستراتيجي 2023 – 2025.
الكاتب: waed selmi
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الخميس 9 فيفري 2023 وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار. وتناول اللقاء عددا من القضايا المتعلقة بسير عمل الوزارة وضرورة الإسراع بإعداد مشروع حركة رؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية "على أن يكون المقياس الوحيد هو الكفاءة ومساءلة أي مسؤول إذا لم يقم بواجبه الوطني المقدّس في الدفاع عن مصالح الدولة التونسية وتقديم الخدمات اللازمة لمواطنينا بالخارج" وفق بلاغ رئاسة الجمهورية. وقرّر رئيس […]
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