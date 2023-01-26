play_arrow

keyboard_arrow_right

skip_previous play_arrow skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
chevron_left
Go to album
  • cover play_arrow

    Express Radio Le programme encours

الأخبار

العبيدي: الحملة الانتخابية للدور الثاني للتشريعية باهتة

todayيناير 26, 2023

Background
share close

أكد سيف الدين العبيدي عضو شبكة مراقبون اليوم الخميس 26 جانفي 2023 أن التقرير الصادر مؤخرا عن الشبكة يغطي الفترة الممتدة من 16 إلى 23 جانفي أي فترة الحملة الانتخابية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية، في 131 دائرة انتخابية، حيث وفرت الشبكة حوالي 251 مراقبا على المدى الطويل في مخلتف الدوائر.

وأضاف العبيدي، لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو، أن ما يلاحظ حتى الآن هو أن الحملة الانتخابية للدور الثاني لم تختلف عن الدور الأول وهي “حملة انتخابية باهتة كما وكيفا وإدارة” وفق قوله.

وأشار إلى أن “نسق الأنشطة ضعيف في أغلب الدوائر الانتخابية إذا لم نقل كلها، وغائبة تماما في بعض المعتمديات والدوائر”.

وأضاف أن 70 بالمائة من الحملات أصبحت مقتصرة على توزيع المطويات ولم تشهد ديناميكية حقيقية، فيما اعتمت معظم البرامج الانتخابية للمترشحين بالجانب المحلي وغلب عليها طابع الانتخابات البلدية.

وأوضح أن هيئة الانتخابات اتخذت جملة من الإجراءات في محاولة منها للترفيع في نسبة المشاركة في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية ومن بينها، تخصيص فضاء الكتروني للتعريف بالمترشحين، ثم استعمال دور الشباب للتعريف بالمترشحين.

وقال ضيف برنامج اكسبرسو إن هذا العمل للتعريف بالمترشحين شابه عديد الاخلالات والنقائص، حيث لم يقع وضع خطة اتصالية واضحة ولم يقع عرض البرامج الانتخابية في الوقت المناسب حتى يكون لذلك أثر، كما أن دعوة الصحفيين للاكتفاء بطرح الأسئلة على المترشحين حول برامجهم، يعد مسا بعمل وسائل الإعلام وبطبيعة العمل الصحفي، حسب شبكة مراقبون.

وأضاف أن شبكة مراقبون وضعت عينة متكونة من 500 مكتب اقتراع في 131 دائرة المعنية بالدور الثاني للتشريعية، وسيتوزع عليها المراقبون والملاحظون، منذ فتح مكاتب الاقتراع وحتى غلقها.

 

الكاتب: Asma Mouaddeb

مقالات مماثلة

المقال السابق

يوسف الشريف
insert_link 1

الأخبار

يوسف الشريف: “لا يمكن بناء ديمقراطية دون أحزاب سياسية”

قال الباحث في العلاقات الدولية ومدير مكتب جامعة كولومبيا في تونس يوسف الشريف اليوم الخميس 26 جانفي 2023، إن دراسة تحت عنوان "السياسة دون أحزاب" ستصدر اليوم، بعد العمل عليها من طرف عدة باحثين ومتخصيين من دول عربية منها تونس ومصر ومن دول أوروبية أيضا. وأشار يوسف الشريف لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، إلى أن الأحزاب السياسية تعاني دائما من أزمة ولكن يقع التخلي عنها ثم العودة إليها عبر التاريخ، […]

todayيناير 26, 2023 1

تعليقات (0)

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة محددة *

التسجيلات

علّة الذاكرة أو الزهايمر في تونس شنوّ أسبابو ؟ هل سجّلنا إرتفاع في عدد الحالات ؟هل عندنا مراكز مختصّين لمرضى الزهايمر؟ كيفاش يتم الإحاطة بفاقدي الذاكرة من قبل عائلاتهم؟ السؤالات هاذي الكل تجاوبنا عليهم ضيفتنا الدكتورة أميرة نصري أستاذة جامعية مبرزة في طب الأعصاب و أخصائية في قسم الأعصاب بمستشفى الرازي #الكلمة_ليك #الشارع_التونسي
علّة الذاكرة أو الزهايمر في تونس شنوّ أسبابو ؟ هل سجّلنا إرتفاع في عدد الحالات ؟هل عندنا مراكز مختصّين لمرضى الزهايمر؟ كيفاش يتم الإحاطة بفاقدي الذاكرة من قبل عائلاتهم؟ السؤالات هاذي الكل تجاوبنا عليهم ضيفتنا الدكتورة أميرة نصري أستاذة جامعية مبرزة في طب الأعصاب و أخصائية في قسم الأعصاب بمستشفى الرازي #الكلمة_ليك #الشارع_التونسي
0%