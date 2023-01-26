العبيدي: الحملة الانتخابية للدور الثاني للتشريعية باهتة

أكد سيف الدين العبيدي عضو شبكة مراقبون اليوم الخميس 26 جانفي 2023 أن التقرير الصادر مؤخرا عن الشبكة يغطي الفترة الممتدة من 16 إلى 23 جانفي أي فترة الحملة الانتخابية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية، في 131 دائرة انتخابية، حيث وفرت الشبكة حوالي 251 مراقبا على المدى الطويل في مخلتف الدوائر.

وأضاف العبيدي، لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو، أن ما يلاحظ حتى الآن هو أن الحملة الانتخابية للدور الثاني لم تختلف عن الدور الأول وهي “حملة انتخابية باهتة كما وكيفا وإدارة” وفق قوله.

وأشار إلى أن “نسق الأنشطة ضعيف في أغلب الدوائر الانتخابية إذا لم نقل كلها، وغائبة تماما في بعض المعتمديات والدوائر”.

وأضاف أن 70 بالمائة من الحملات أصبحت مقتصرة على توزيع المطويات ولم تشهد ديناميكية حقيقية، فيما اعتمت معظم البرامج الانتخابية للمترشحين بالجانب المحلي وغلب عليها طابع الانتخابات البلدية.

وأوضح أن هيئة الانتخابات اتخذت جملة من الإجراءات في محاولة منها للترفيع في نسبة المشاركة في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية ومن بينها، تخصيص فضاء الكتروني للتعريف بالمترشحين، ثم استعمال دور الشباب للتعريف بالمترشحين.

وقال ضيف برنامج اكسبرسو إن هذا العمل للتعريف بالمترشحين شابه عديد الاخلالات والنقائص، حيث لم يقع وضع خطة اتصالية واضحة ولم يقع عرض البرامج الانتخابية في الوقت المناسب حتى يكون لذلك أثر، كما أن دعوة الصحفيين للاكتفاء بطرح الأسئلة على المترشحين حول برامجهم، يعد مسا بعمل وسائل الإعلام وبطبيعة العمل الصحفي، حسب شبكة مراقبون.

وأضاف أن شبكة مراقبون وضعت عينة متكونة من 500 مكتب اقتراع في 131 دائرة المعنية بالدور الثاني للتشريعية، وسيتوزع عليها المراقبون والملاحظون، منذ فتح مكاتب الاقتراع وحتى غلقها.