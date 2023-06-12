العبيدي: “سيتم تنزيل الأعداد مباشرة بمجرد التوصل إلى اتفاق”

قال محمد العبيدي عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي، اليوم الإثنين 12 جوان 2023، إنّ “قرار حجب الأعداد لا يزال متواصلا وهو قرار هيئة الإدارية”.

وأضاف في تصريح لبرنامج الشارع التونسي قائلا “وزير التربية أكّد أن التفاوض مازال متواصلا، وسندعو بدورنا إلى إنعقاد هيئة إدارية عقب الوقفة الإحتجاجية، وهي التي ستقيم الوضع وتتخذ القرارات اللازمة بشأن نهاية السنة الإدارية”.

وبيّن أنّ مطالب القطاع عديدة، لافتا إلى “تراجع وزارة التربية بداية السنة عن بعض الاتفاقيات منها انتداب الدفعة الأخيرة من النواب، فيما تم رفض التفاوض في المطالب المادية كليا”.

وقال العبيدي “نأمل أن لا يتم اللجوء إلى الارتقاء الآلي لأنه مضر بالمدرسة العمومية”، لافتا إلى أنه سيتم إصلاح الإمتحانات التي يتم إجراؤها هذا الأسبوع.

وأضاف “نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع وزارة التربية، وعملية تنزيل الأعداد ليست صعبة بمجرد التوصل إلى اتفاق ستتم مباشرة.