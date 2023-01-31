العبيدي: كل الإمتيازات في مجلة الإستثمار تنطبق على الشركات الأهلية

أفاد مستشار وزير الشؤون الإجتماعية المكلف بالشركات الأهلية راشد العبيدي، اليوم الثلاثاء 31 جانفي 2023 بأنّ “الدولة تساهم مباشرة في رأس مال الشركات الأهلية عن طريق آلية توظيف عائدات الصلح الجزائي وقانون المالية 2023، بخط قرض خاص قيمته 20 مليون دينار، وكل الإمتيازات الموجودة في مجلة الإستثمار تنطبق على الشركات الأهلية فضلا عن الإمتيازات الخاصة بهذه الشركات”.

وأضاف العبيدي في تصريح إعلامي خلال إشرافه في صفاقس على يوم تحسيسي وإعلامي للتعريف بالشركات الأهلية وكيفية تأسيسها والإمتيازات التي تنتفع بها، أن مشروع بعث الشركات الأهلية الذي تم إقراره في 20 مارس 2022، يهدف إلى تلبية حاجيات المواطنين حسب خصوصيات مناطقهم، والمساهمة في التشغيل، وخلق الثروة، والتنمية المحلية.

كما أشار إلى أنه قد تم حتى الآن تكوين 11 شركة أهلية في تونس، فضلا عن وجود أكثر من 30 شركة أهلية في طور التأسيس في كامل تراب الجمهورية، وذلك في مجالات السياحة والخدمات والنقل والخدمات الفلاحية.

وعلى مستوى جهة صفاقس، ذكر مستشار وزير الشؤون الإجتماعية، انه “يوجد عديد افكار شركات اهلية في طور التاسيس في المجال الفلاحي والصناعي والخدماتي والطاقة وتثمين المنتوجات الفلاحية والبحرية”، مشيرا الى انه “قد تم الاتصال به من قبل 7 او 8 شركات أهلية في صفاقس وهي في طور اجراءات التأسيس.

وأوضح ان من ضمن الشركات الأهلية في مرحلة التأسيس في صفاقس 3 او 4 افكار تاسيس شركات لتثمين النفايات في صفاقس حتى تكون مشاريع منتجة ومشغلة ومربحة، وخاصة رائدة لمعالجة أزمة النفايات في الجهة”، قائلا إن “التوجه يذهب نحو إحداث شركة أهلية تعنى بتثمين النفايات في كل معتمدية من معتمديات جهة صفاقس”.

من جهتهم، اثار عدد من المشاركين في هذا اليوم التحسيسي للتعريف بالشركات الاهلية، من مواطنين ومكونات مجتمع مدني وممثلي بلديات وادارات، مختلف الاشكاليات والصعوبات ذات العلاقة بتاسيس الشركات الاهلية.

وفي هذا السياق، دعا المدير الجهوي للتجارة بصفاقس، محمد جابر حريز، الى ضرورة رسم رؤية إستراتيجية لبعث الشركات الأهلية في المجال التجاري حتى لا تهدد الشركات الأهلية التجارة الصغرى ذات الصبغة الفلاحية.

وفي رده عن الاشكاليات المطروحة، اكد مستشار وزير الشؤون الاجتماعية المكلف بالشركات الاهلية،ضرورة القطع مع التفكير الكلاسيكي عندما يتعلق الامر ببعث شركة اهلية، موضحا قوله ان “الهدف من وراء تاسيس شركة اهلية، هو النفع الجماعي وليس النفع الفردي، باعتباره مشروعا ينطلق من حاجيات المواطنين ويستوجب التدبير الحر”.

*وات