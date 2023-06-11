العبيدي: “يريدون دفع الرئيس إلى التعهد بقبول شروط صندوق النقد الدولي”

قال عبد الله العبيدي الديبلوماسي والسفير الأسبق اليوم الأحد 11 جوان 2023، إنّ “زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية إلى تونس اليوم تندرج ضمن سلسلة الضغوط التي تمارس على تونس للقبول بشروط صندوق النقد الدولي”.

وأضاف العبيدي في تصريح لإذاعة اكسبراس أف أم اليوم، قائلا “عدم تأكدهم من استجابة تونس لهذه الشروط لن يضمن لهم تسديد القرض لاحقا، كما أنهم يريدون ربط القرض بشروط التحكم في ظاهرة الهجرة غير النظامية التي أصبحت تؤرق أوروبا وخاصة إيطاليا” وفق تقديره.

وتابع قائلا “يريدون أن تكون تونس مركز تجمع للهجرة غير المنظمة، ويقدمون بعض الإعانات لإبقاء المشكل إفريقيا تونسيا” وفق قوله.

ولفت إلى رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد لذلك، مضيفا “كانت هناك محادثات عديدة مع خبراء ومسؤولين في الخكومة، غير أنّ الرئيس يرفض الإمضاء، ومن خلال هذه الزيارة يريدون حمل رئيس الجمهورية إلى التعهد شخصيا بتطبيق شروط صندوق النقد الدولي واتفاقيات تمليها أوروبا في ظل ما لاحظوه من تضارب بين الحكومة التي مضت في الإصلاحات ورئيس الجمهورية الذي يحاول تجنب هزات اجتماعية” وفق تقديره.

واعتبر العبيدي أنّ زيارة رئيس الدولة أمس السبت إلى صفاقس تأتي لتصحيح ما ذهب إليه البعض ياتهامه بالعنصرية.