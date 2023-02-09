العطافي: لا يوجد أي تنبؤات بإمكانية تسجيل زلازل عنيفة في شمال إفريقيا

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وأوضح خير الدين العطافي لدى مداخلته في برنامج الشارع التونسي، أن التراب التونسي موجود داخل صفيحة تكتونية كما هو متعارف عليه ولكنها تبقى غير نشيطة على عكس طبيعتها النشيطة نوعا ما في المغرب والجزائر.
وأفاد بأن “بلادنا تبقى مرتبطة فقط بالتصدعات، ومن الصعب أن يقع تسجيل زلازل بقوة 7 درجات في مناطق مثل بلادنا”، حيث أن امكانية تسجيل زلازل بهذه القوة في منطقة شمال إفريقيا يمكن أن تكون في حدود 0 بالمائة، وأشار إلى أنه تم عام 1970 تسجيل زلزال في سيدي ثابت بقوة 5.9 درجات.
وأكد أنه لا يوجد أي تنبؤات بإمكانية تسجيل مثل هذه الزلازل العنيفة في منطقة شمال إفريقيا.
وبخصوص ما راج حول امكانية تسجيل موجة تسونامي، أوضح العطافي أنه تم تسجيل مد بحري وتحذير دول البحر الأبيض المتوسط من امكانية تواصل هذا المدّ، إلا أن هذه الأمواج تلاشت ولم تعد تشكل أي خطورة.
الكاتب: Asma Mouaddeb
تنفّذ المنظمة التونسية للأطباء الشبان، إضرابا وطنيا شاملا عن العمل والأنشطة الجامعية بكافة المستشفيات الجامعية وكليات الطب الأربعة، يوم غد الجمعة 10 فيفري 2023، على أن يتم تأمين حصص الاستمرار والحالات الاستعجالية الحياتية، حسب بلاغ صادر اليوم الخميس عن المنظمة. ويأتي هذا الإضراب على خلفية حادثة محاولة انتحار طبيبة المقيمة بقسم طب الولدان بالمنستير، خلال تأديتها لعملها بالقسم يوم 26 جانفي الماضي، حسب المنظمة التي أعربت عن استعدادها لاتخاذ جميع […]
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