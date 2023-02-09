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الأخبار

العطافي: لا يوجد أي تنبؤات بإمكانية تسجيل زلازل عنيفة في شمال إفريقيا

today09/02/2023

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أكد خير الدين العطافي كاهية مدير الجيوفيزياء بالمعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الخميس 9 فيفري 2023 أن الواقع الجيولوجي والتكتوني في تركيا وآسيا الشرقية يختلف عن ماهو موجود في شمال إفريقيا.

وأوضح خير الدين العطافي لدى مداخلته في برنامج الشارع التونسي، أن التراب التونسي موجود داخل صفيحة تكتونية كما هو متعارف عليه ولكنها تبقى غير نشيطة على عكس طبيعتها النشيطة نوعا ما في المغرب والجزائر.

وأفاد بأن “بلادنا تبقى مرتبطة فقط بالتصدعات، ومن الصعب أن يقع تسجيل زلازل بقوة 7 درجات في مناطق مثل بلادنا”، حيث أن امكانية تسجيل زلازل بهذه القوة في منطقة شمال إفريقيا يمكن أن تكون في حدود 0 بالمائة، وأشار إلى أنه تم عام 1970 تسجيل زلزال في سيدي ثابت بقوة 5.9 درجات.

وأكد أنه لا يوجد أي تنبؤات بإمكانية تسجيل مثل هذه الزلازل العنيفة في منطقة شمال إفريقيا.

وبخصوص ما راج حول امكانية تسجيل موجة تسونامي، أوضح العطافي أنه تم تسجيل مد بحري وتحذير دول البحر الأبيض المتوسط من امكانية تواصل هذا المدّ، إلا أن هذه الأمواج تلاشت ولم تعد تشكل أي خطورة.

 

الكاتب: Asma Mouaddeb

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