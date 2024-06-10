العميد شكري الجبري يتحدث عن الامتيازات الجبائية الخاصة بسيارات التونسيين بالخارج

قال الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية العميد شكري الجبري، إن التونسيين بالخارج سواء الوافدين على تونس خلال العطلة الصيفية أو على كامل السنة يتمتعون بامتيازات جبائية الخاصة بسيارات التونسيين بالخارج.

وبين شكري الجبري في برنامج الشارع التونسي اليوم الاثنين 10 جوان 2024، أن للتونسيين بالخارج الحق في التوريد المؤقت للسيارة عند قدومهم إلى تونس ويأخذون رخصة جولان في ذلك وعند العودة يقومون بإرجاعها معهم.

أمّا الامتياز الجبائي حين العودة النهائية، فإن لهم الحق في نظام الـ “FCR” سواء بالإعفاء الجزئي أو الكلي.

وبين شكري الجبري أن الإعفاء الجزئي يتمثل في أنه لكل تونسي مقيم في الخارج ويرغب في العودة النهائية إلى تونس الحق في إدخال سيارة للتراب التونسي ويقوم بخلاص 25 بالمائة من قيمة الآداءات والمعاليم (تقوم المنظومة المعلوماتية بحساب قيمة هذه الأداءات)، وإخراج السيارة بترقيم تونسي، وعندها يستطيع التفريط فيها بالبيع إن أراد ذلك.

أمّا الاعفاء الكلي فيتمثل في عدم خلاص الديوانة، وإخراج السيارة بنظام توقيفي (ن.ت)، مبينا أنه لا يمكن في هذه الحالة إلا لصاحب السيارة أو الأصول أو الفروع قيادتها ولا يمكنه أيضا التفريط فيها بالبيع إلا إذا قام بخلاص كامل المعاليم الديوانية.