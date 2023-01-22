القبي: قطع قرابة 2600 شجرة من طرف وزارة التجهيز في بن عروس

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وقال في تصريح لبرنامج ايكولو إنه تم قطع الأشجار في غابة بن عروس من طرف وزارة التجهيز، مؤكدا عدم تشريك الجمعية في أخذ القرارات ولم يتم تقديم معطيات خاصة بالمشروع.
وتابع قائلا “راسلنا وزارة البيئة وزارة التجهيز ولا حياة لمن تنادي”، مشيرا إلى أنه تم “توجيه شكاية للبنك الأوروبي للإستثمار نظرا لعدم إحترام مبدأ التشاركية والجوانب البيئية”.
وطالب ضيف البرنامج بـ “مزيد من الشفافية في هذا المشروع”، كما تحدث عما إنجر عنه من تلوث بيئي.
وأوضح رئيس الجمعية أنّ الجهات المسؤولة تؤكد أنه سيتم إعادة تشجير ضعف المساحات التي تم قطعها، متسائلا عن إمكانية إنجاز ذلك بإعتبار التواجد السكني الكثيف في ولاية بن عروس.
من جهته أكد رئيس جمعية مقرين للتحديث والصيانة هيكل الخمسي دعوة المجتمع المدني الجهات والوزارات المعنية للجلوس على طاولة الحوار والاجتماع لإيجاد الحلول، وأضاف “لنا مختصين وتقدمنا بمقترحات”.
الكاتب: waed selmi
أكد ناجي جلول رئيس حزب الإئتلاف الوطني التونسي اليوم الأحد 22 جانفي 2023 مقاطعة الانتخابات التشريعية باعتبارها "ليست ببرلمانية وهي إنتخابات قرب، والبرلمان القادم لا صلاحيات له" وفق توصيفه. وأضاف ناجي جلول خلال اجتماع أول عقده بولاية القصرين في إطار سلسلة من الاجتماعات في عدد من ولايات الجمهورية للتعريف بالحزب، أنّ "حزبه سيكون حزب حلول للمشاكل التي تغرق فيها البلاد في جميع المجالات" على حد قوله. من جهة أخرى اعتبر […]
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