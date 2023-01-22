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الأخبار

القبي: قطع قرابة 2600 شجرة من طرف وزارة التجهيز في بن عروس

todayيناير 22, 2023

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قال رئيس جمعية ولاية بن عروس للمشاركة والمواطنة الياس القبي اليوم الأحد 22 جانفي 2023 إنّه تم قطع حوالي 2600 شجرة بجهة بن عروس في إطار مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة.

وقال في تصريح لبرنامج ايكولو إنه تم قطع الأشجار في غابة بن عروس من طرف وزارة التجهيز، مؤكدا عدم تشريك الجمعية في أخذ القرارات ولم يتم تقديم معطيات خاصة بالمشروع.

وتابع قائلا “راسلنا وزارة البيئة وزارة التجهيز ولا حياة لمن تنادي”، مشيرا إلى أنه تم “توجيه شكاية للبنك الأوروبي للإستثمار نظرا لعدم إحترام مبدأ التشاركية والجوانب البيئية”.

وطالب ضيف البرنامج بـ “مزيد من الشفافية في هذا المشروع”، كما تحدث عما إنجر عنه من تلوث بيئي.

وأوضح رئيس الجمعية أنّ الجهات المسؤولة تؤكد أنه سيتم إعادة تشجير ضعف المساحات التي تم قطعها، متسائلا عن إمكانية إنجاز ذلك بإعتبار التواجد السكني الكثيف في ولاية بن عروس.

من جهته أكد رئيس جمعية مقرين للتحديث والصيانة هيكل الخمسي دعوة المجتمع المدني الجهات والوزارات المعنية للجلوس على طاولة الحوار والاجتماع لإيجاد الحلول، وأضاف “لنا مختصين وتقدمنا بمقترحات”.

الكاتب: waed selmi

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