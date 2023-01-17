القصرين: إصدار 5 بطاقات إيداع بالسجن في حق شبان إثر المناوشات الأخيرة

أصدرت اليوم الثلاثاء 17 جانفي 2023 النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالقصربن 5 بطاقات إيداع بالسجن في حق الشبان الذين شاركوا في عمليات الكر والفر والمناوشات الأخيرة التي شهدها حي الزهور بمدينة القصرين.

كما تمت إحالة 3 أطفال على قاضي الأطفال وقد أذن بالإدانة والتسليم لعائلاتهم مشيرا إلى أنه تمت إحالة أحد الشبان من معتمدية سبيطلة على المجلس الجناحي وتم إصدار حكم بعدم سماع الدعوى في حقه وفق أفاد مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين عماد العمري.

وللإشارة فإن هذه المناوشات وأحداث الشغب التي جدت منذ يوم الجمعة المنقضي في القصرين وتواصلت على مدى 3 ايام تسببت في إصابة 4 أعوان أمن وتسجيل عدد من الخسائر المادية بعدد من السيارات الإدارية وعدد من كاميرات المراقبة.