القصرين: إصدار 5 بطاقات إيداع بالسجن في حق شبان إثر المناوشات الأخيرة

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كما تمت إحالة 3 أطفال على قاضي الأطفال وقد أذن بالإدانة والتسليم لعائلاتهم مشيرا إلى أنه تمت إحالة أحد الشبان من معتمدية سبيطلة على المجلس الجناحي وتم إصدار حكم بعدم سماع الدعوى في حقه وفق أفاد مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين عماد العمري.
وللإشارة فإن هذه المناوشات وأحداث الشغب التي جدت منذ يوم الجمعة المنقضي في القصرين وتواصلت على مدى 3 ايام تسببت في إصابة 4 أعوان أمن وتسجيل عدد من الخسائر المادية بعدد من السيارات الإدارية وعدد من كاميرات المراقبة.
فدوى القرمازي
الكاتب: Yosra Gaaloul
تم اليوم الثلاثاء 17 جانفي 2023 إيقاف النظر في ملف "افتعال وثائق جنسية وجوازات سفر تونسية"، والمتهم فيها القيادي في حركة النهضة ووزير العدل الأسبق، نور الدين البحيري، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 132 من مجلة الإجراءات الجزائية، إلى حين صدور حُكم بات من المحكمة الإدارية بخصوص دعوى في تجاوز السلطة، رفعتها هيئة الدفاع عن البحيري، وفق عضو الهيئة، سامي الطريقي. وأوضح المصدر في تصريح إعلامي أن البحيري مثل اليوم الثلاثاء، […]
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