القصرين: إلغاء التوقيت الإستثنائي لمكاتب الإقتراع

الأخبار

أكّد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي اليوم السبت 21 جانفي 2023، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "أن مواصلة الحجب الإداري للأعداد خلال الثلاثي الثاني وكل الخطوات التصعيدية مطروحة بعد أن رفضت وزارة التربية الجلوس إلى طاولة التفاوض الجدي". وقال اليعقوبي على هامش انطلاق أعمال الهيئة الإدارية لقطاع التعليم الثانوي اليوم بالحمامات، إن وزارة التربية "رفضت الاستجابة لمطالب الجامعة في التفاوض والتي وجهتها في مراسلات رسمية موثّقة […]