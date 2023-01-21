play_arrow

keyboard_arrow_right

skip_previous play_arrow skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
chevron_left
Go to album
  • cover play_arrow

    Express Radio Le programme encours

الأخبار

القصرين: إلغاء التوقيت الإستثنائي لمكاتب الإقتراع

todayيناير 21, 2023

Background
share close

أكد أمير ميزاوي رئيس الهيئة الفرعية للإنتخابات بالقصرين أنه سيتم خلال الدور الثاني للإنتخابات التشريعية المقررة يوم 29 جانفي الجاري إعتماد التوقيت العادي بكافة مراكز الإقتراع بولاية القصرين والبالغ  عددها 303 مركز موزعين على 511 مركز إقتراع وسيتم إلغاء التوقيت الإستثنائي لتفتح أبواب مراكز الإقتراع بداية من الساعة الثامنة صباحا إلى حدود الساعة السادسة مساء.

وللإشارة فقد انطلقت الحملة الإنتخابية لـ 12 مترشحا بـ 6 دوائر إنتخابية بالقصرين يوم 16 جانفي وستتواصل إلى غاية يوم 27 من الشهر نفسه دون رصد أي مخالفة إنتخابية إلى حدود اليوم.

فدوى القرمازي

الكاتب: Asma Mouaddeb

مقالات مماثلة

المقال السابق

لسعد اليعقوبي
insert_link

الأخبار

لسعد اليعقوبي: “كل الخطوات التصعيدية مطروحة”

أكّد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي اليوم السبت 21 جانفي 2023، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "أن مواصلة الحجب الإداري للأعداد خلال الثلاثي الثاني وكل الخطوات التصعيدية مطروحة بعد أن رفضت وزارة التربية الجلوس إلى طاولة التفاوض الجدي". وقال اليعقوبي على هامش انطلاق أعمال الهيئة الإدارية لقطاع التعليم الثانوي اليوم بالحمامات، إن وزارة التربية "رفضت الاستجابة لمطالب الجامعة في التفاوض والتي وجهتها في مراسلات رسمية موثّقة […]

todayيناير 21, 2023

تعليقات (0)

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة محددة *

التسجيلات

0%