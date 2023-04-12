القصرين: العمل على توفير مادة الفارينة بعد الطلب المتزايد

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واعتبرت البريكي أن الادارة نجحت في تعويض النقص الفادح منذ بداية شهر رمضان، في مادة الزيت النباتي المدعم وذلك بالتنسيق مع الوزارة في توزيع 427 ألف من هذه المادة خلال 20 يوم من هذا الشهر .
وأضافت البريكي أن ديوان التونسي للتجارة بالقصرين يحتوي على مخزون هام من المنتوجات الحساسة يفي بالحاجة خلال شهر رمضان منها في حدود 316 طن من مادة السكر و 12طن من الشاي الاخضر و 7 طن من الشاي الاحمر و2,7 طن من الارز.
وقدت اكدت البريكي ان مصالح الادارة تلقت خلال 20 يوم من شهر رمضان 58 شكاية من قبل مواطني الجهة اسفرت عند 39 مخالفة اقتصادية و حفظ 10 شكايات بعد حل التراضي بين الشاكي والمشتكى به و 9 شكيات بدون رفع اي تجاوزات فيها.
من جهة اخرى تذمر المواطن من عدم حصوله على الزيت رغم ضخه بكميات كبيرة في الشركات الكبرى و ارجعوا هذا الى تجار البيع بالتفصيل.
وللإشارة فقد تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية خلال العشرون يوم بهذا الشهر من تنفيذ 2778 زيارة تفقد اسفرت عن رفع 388 مخالفة اقتصادية حيث تمثلت اساسا هذه المخالفات في الرفع في الاسعار و عدم الاستظهار بالفواتير والاحتكار اهمها في قطاعي الخضر والغلال والمواد الغذائية .
كما قام اعوان المراقبة خلال نفس الفترة من حجز 687 لتر من الحليب نصف الدسم و 2883 كلغ من الموز و 265 لتر من الزيت النباتي المدعم و 4 طن التفاح .
فدوى القرمازي
الكاتب: Rim Hasnaoui
today14/04/2023 361 5
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