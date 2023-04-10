القصرين: بتر ساق مواطن أصيب بلغم

تسبب اللغم الأرضي الذي انفجر ، صباح اليوم الإثنين 10 أفريل 2023، بعمق جبل مغيلة ( من الجهة التابعة لولاية القصرين) في بتر الساق اليمنى لمواطن أصيل منطقة عين زيان في معتمدية سبيبة من ولاية القصرين يبلغ من العمر 35 عاما وهو متزوج وأب لطفلين .

وذكر الأقارب، أن عددا من أهالي منطقة عين زيان تمكنوا من إخراج المصاب من عمق الجبل وايصاله إلى سيارة الإسعاف الموجودة بالمنطقة أين تلقى الاسعافات الأولية ، موضحين بالمناسبة أنهم يعلمون جيدا بخطورة الدخول للجبل المعلن منطقة عسكرية مغلقة غير أنهم يدخلونه مضطرين لأنه يمثل مورد رزقهم الوحيد ولا بديل لهم عنه.

ومن جهتها أوضحت مصادر طبية أنه تم تقديم الاسعافات اللازمة للمصاب في سيارة الاسعاف المجهزة التي تنقلت إلى المدرسة الإبتدائية عين زيان 2 فور اعلامها بالخبر وجاري حاليا نقل المصاب إلى المستشفى الجهوي بالقصرين لمزيد العناية به ، مؤكدين أن حالته الصحية مستقرة إلى حد الآن.

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