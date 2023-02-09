القصرين: بداية تساقط الثلوج والأمطار

إقتصاد

أشرفت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي اليوم الخميس 9 فيفري 2023، على جلسة عمل حول مبادرة المرور نحو الصناعة الذكية 4.0 وحوكمتها بالإضافة إلى ربط علاقات إستراتيجية مع جهات خارجية رائدة في مجال الصناعة الذكية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدوليGIZ. وإنعقد الإجتماع بحضور ممثلين عن برنامج التعاون التونسي الألماني في المجال الرقمي والمسؤولين الأولين عن الأقطاب التكنولوجية بكل من سوسة وصفاقس وبنزرت وسيدي ثابت والمنستير. وأفادت وزارة […]