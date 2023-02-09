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الأخبار

القصرين: بداية تساقط الثلوج والأمطار

today09/02/2023

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تشهد منطقة بودرياس الواقعة على الحدود الجزائرية التونسية و التابعة لمعتمدية فوسانة من ولاية القصرين بداية من ليلة الخميس تساقط الثلوج ، كما تشهد القصرين المدينة وعدد من المعتمديات تساقط لكميات قليلة من الأمطار .

يذكر أن اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث و مجابهتها و تنظيم النجدة بالتنسيق مع اللجان المحلية على أهبة الإستعداد للتدخل عند الضرورة و تم ضبط كافة الإستعدادات ووضع الإمكانيات المادية و اللوجيستية اللازمة.
فدوة القرمازي

الكاتب: waed selmi

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