القصرين: تسجيل 3 مخالفات انتخابية

أكد هيثم صالحي عضو الهيئة الفرعية، للإنتخابات بولاية القصرين، أن العملية الإنتخابية بالست دوائر انتخابية بالولاية، تسير بشكل عادي و في ظروف طيبة مبيّنا أنه تم إعتماد تطبيقة الكترونية لتجميع نسب الإقبال بكافة مراكز الإقتراع.

كما أفاد الصالحي، أنه تم تسجيل 3 مخالفات إنتخابية، متعلقة بخرق الصمت الإنتخابي وذلك بكل من الدائرة الإنتخابية القصرين الشمالية والزهور والدائرة الإنتخابية سبيبة جدليان العيون و يتم حاليا التحري في شأنهم.

هذا و أكد عضو الهيئة الفرعية للإنتخابات بالقصرين أنه تم الإستغناء عن الخيمة التي نصبها في الدور الاول من الإنتخابات التشريعية بالبعازة الواقعة بين معتمديتي العيون وسبيبة و تم إعادته الى مركز الإقتراع المدرسة الإبتدائية بالبعازة وذلك بعد الغاء التوقيت الإستثنائي والإجراءات الإستثنائية.

وقد إنطلقت صباح اليوم في حدود الثامنة صباحا عملية الإقتراع بكافة مراكز الإقتراع والبالغ عددهم 303 مركز فتحت أبوابهم كافة في التوقيت العادي وسط تمركز للوحدات الأمنية و العسكرية داخل المراكز و بمحيطها لتأمين سير عملية الإقتراع .