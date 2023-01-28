القصرين: توزيع صناديق الإقتراع من قبل الوحدات العسكرية والأمنية

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قدّم المختص في الشأن الفلاحي أنيس بن ريانة اليوم السبت 28 جانفي 2023 الحصيلة المناخية لسنة 2022. وأفاد لدى حضوره في برنامج اكسبرسو ويكاند بأنّ المعدل العالمي لدرجات الحرارة ارتفع سنة 2022 بـ 1.2 درجة مقارنة بفترة ما قبل التصنيع (1850-1900)، وأضاف أنّ السنوات الثمانية الأخيرة هي الأسخن في العالم بزيادة بدرجة واحدة. وتعد 2022 "خامس أسخن سنة" بعد سنوات 2016 و2017 و2019 و2020 وفق ما أكّده بن ريانة. وشدد […]