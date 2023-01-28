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القصرين: توزيع صناديق الإقتراع من قبل الوحدات العسكرية والأمنية

todayيناير 28, 2023

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إنطلقت صباح اليوم السبت 28 جانفي 2023 عملية توزيع صناديق الإقتراع من طرف الوحدات العسكرية والأمنية وذلك انطلاقا من مقر الهيئة الفرعية للإنتخابات بالقصرين.

ويتم توزيع الصناديق بكافة المراكز بالدوائر الإنتخابية ال6 بولاية القصرين والبالغ عددها 303 مركز موزعين على 511 مكتب إقتراع.

و للإشارة فإن عدد المترشحين للدور الثاني للإنتخابات التشريعية بالدوائر الإنتخابية بالولاية يبلغ 12 مترشحا.

وتقام الإنتخابات التشريعية في دورها الثاني يوم غد الأحد 29 جانفي 2023، حيث تفتح مراكز الإقتراع أبوابها إنطلاقا من الساعة الثامنة صباحا وإلى غاية السادسة مساء بكافة الدوائر الانتخابية المعنية بالدور الثاني دون إعتماد توقيت فتح أو غلق إستثنائي.

فدوى القرمازي

الكاتب: waed selmi

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