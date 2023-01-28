القصرين: توزيع صناديق الإقتراع من قبل الوحدات العسكرية والأمنية

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ويتم توزيع الصناديق بكافة المراكز بالدوائر الإنتخابية ال6 بولاية القصرين والبالغ عددها 303 مركز موزعين على 511 مكتب إقتراع.
و للإشارة فإن عدد المترشحين للدور الثاني للإنتخابات التشريعية بالدوائر الإنتخابية بالولاية يبلغ 12 مترشحا.
وتقام الإنتخابات التشريعية في دورها الثاني يوم غد الأحد 29 جانفي 2023، حيث تفتح مراكز الإقتراع أبوابها إنطلاقا من الساعة الثامنة صباحا وإلى غاية السادسة مساء بكافة الدوائر الانتخابية المعنية بالدور الثاني دون إعتماد توقيت فتح أو غلق إستثنائي.
فدوى القرمازي
الكاتب: waed selmi
قدّم المختص في الشأن الفلاحي أنيس بن ريانة اليوم السبت 28 جانفي 2023 الحصيلة المناخية لسنة 2022. وأفاد لدى حضوره في برنامج اكسبرسو ويكاند بأنّ المعدل العالمي لدرجات الحرارة ارتفع سنة 2022 بـ 1.2 درجة مقارنة بفترة ما قبل التصنيع (1850-1900)، وأضاف أنّ السنوات الثمانية الأخيرة هي الأسخن في العالم بزيادة بدرجة واحدة. وتعد 2022 "خامس أسخن سنة" بعد سنوات 2016 و2017 و2019 و2020 وفق ما أكّده بن ريانة. وشدد […]
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