القصرين: رصد شبهة توزيع أموال

Express Radio Le programme encours
الكاتب: Rim Hasnaoui
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بولاية قفصة، بعد ظهر اليوم الأحد 29 جاتفي 2023، لفرقة الشرطة العدلية بمنطقة الامن الوطني بالجهة، بالاحتفاظ ب 3 اشخاص بتهمة شبهة توزيع أموال أمام مراكز الاقتراع وسط المدينة. وقد قررت النيابة مثول أحد المترشحين عن دائرة قفصة الجنوبية في حالة تقديم أمامها غدا الاثنين. وقد بلغت نسبة الاقبال على مراكز الاقتراع إلى حدود الواحد ظهر بولاية قفصة 6٫45 بالمائة من اجمالي المسجلين بالدائرة الانتخابية […]
تعليقات (0)