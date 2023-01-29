القصرين: رصد شبهة توزيع أموال

رصدت الهيئة الفرعية للإنتخابات بالقصرين، اليوم الأحد 29 جانفي 2023، شبهة توزيع أموال، على الناخبين في إحدى الدوائر الانتخابية بالجهة من قبل أحد المترشحين وفق ما افاد به الاستاذ أمير ميزاوي رئيس الهيئة الفرعية للإنتخابات بالقصرين.

وأوضح ميزاوي، أن المشتبه به قد قام برميم منزلا لاحدى العائلات وقدّم مبالغا مالية لآخرين مقابل التصويت له،مؤكدا أنّ هيئة الانتخابات ستقدم بشكاية في الغرض للنيابة العمومية على معنى الفصل 161 جديد من القانون الانتخابي، و سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

هذا و تحولت الهيئة الفرعية على عين المكان وقامت بالمعاينة اللازمة لعملية الترميم والإستماع إلى الأشخاص الذين اعترفوا بتسلمهم للمبالغ المالية.

فدوى القرمازي