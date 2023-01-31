القصرين: فتح بحث حول تقديم مترشح للإنتخابات أموالا للناخبين

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وأكّد مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين رياض النويوي أنه سيتم الإستماع إلى رئيس الهيئة الفرعية وكافة الأطراف المعنية لدى الفرقة المذكورة وسيتم فيما بعد مراجعة النيابة العمومية لتتخذ الإجراءات اللازمة.
فدوى القرمازي
الكاتب: waed selmi
أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الثلاثاء 31 جانفي 2023 زيارة إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة، حيث أثنى على القوات الأمنية والعسكرية لما بذلوه من جهود لتأمين الإنتخابات التشريعية. وقال رئيس الجمهورية إنّ "مطلب الشعب التونسي هو المحاسبة، وواجبنا أن تتم محاسبة كل من أجرم في حق الوطن" مضيفا "لا يمكن التعلل من قبل جهات معينة بالإجراءات حتى لا تتم المحاكمة العادلة". وتابع سعيد "نحن اليوم نخوض معركة تحرير وطني للحفاظ […]
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