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الأخبار

القصرين: فتح بحث حول تقديم مترشح للإنتخابات أموالا للناخبين

todayيناير 31, 2023

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أذنت النيابة العمومية اليوم الثلاثاء 31 جانفي 2023 بفتح بحث لدى فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني إثر شكاية قدمها رئيس الهيئة الفرعية للإنتخابات بالقصرين حول تقديم أحد المترشحين للدور الثاني لعطايا عينية ومالية لأحد العائلات قصد التأثير لإنتخابه.

وأكّد مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين رياض النويوي أنه سيتم الإستماع إلى رئيس الهيئة الفرعية وكافة الأطراف المعنية لدى الفرقة المذكورة وسيتم فيما بعد مراجعة النيابة العمومية لتتخذ الإجراءات اللازمة.

 

فدوى القرمازي

الكاتب: waed selmi

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