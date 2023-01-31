القصرين: فتح بحث حول تقديم مترشح للإنتخابات أموالا للناخبين

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أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الثلاثاء 31 جانفي 2023 زيارة إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة، حيث أثنى على القوات الأمنية والعسكرية لما بذلوه من جهود لتأمين الإنتخابات التشريعية. وقال رئيس الجمهورية إنّ "مطلب الشعب التونسي هو المحاسبة، وواجبنا أن تتم محاسبة كل من أجرم في حق الوطن" مضيفا "لا يمكن التعلل من قبل جهات معينة بالإجراءات حتى لا تتم المحاكمة العادلة". وتابع سعيد "نحن اليوم نخوض معركة تحرير وطني للحفاظ […]