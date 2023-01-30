القصرين: نتائج الدور الثاني من الانتخابات التشريعية بمختلف الدوائر الانتخابية

بلغت نسبة التصويت في الدور الثاني للإنتخابات التشريعية بالست دوائر إنتخابية بولاية القصرين 18،66 بالمائة، وقد بلغ عدد المقترعين 65377 مقترعا من بين 350312 مسجلا بالسجل الإنتخابي.
وأفرزت النتائج الاولية عن مايلي:
دائرة سبيطلة تحصل حمادي الغيلاني عن 5616صوت، فيما تحصل جمال الهرهوري عن 4433 صوت
دائرة ماجل بلعباس ،فريانة تحصل المترشح محمد شعباني عن 5928 صوت فيما تحصل طارق مباركي عن 5690 صوت
دائرة سبيبة جدليان العيون تحصل محمد أمين مباركي عن 8280 صوت و محمد كمال خلفي تحصل على5639 صوت
دائرة تالة حيدرة فوسانة عمار عيدودي تحصل على 6680 صوت و شكري عمري 4187 صوت
دائرة القصرين الشمالية الزهور حاتم لباوي تحصل على 5068 صوت و مكرم دخيلي تحصل على 4932 صوت
دائرة القصرين الجنوبية حاسي الفريد تحصل محمد انور حقي على 3439 صوت و تحصل عبد العزيز الشعباني على 3670 صوت
و للتذكير فان العملية الإنتخابية تمت في ظروف طيبة وبشكل عادي وفتحت كافة ابواب المراكز في توقيتها العادي وفق ما أكده الأستاذ أمير ميزاوي رئيس الهيئة الفرعية للإنتخابات بالقصرين.
و أضاف الميزاوي، أنه تم تسجيل 7 مخالفات إنتخابية من بينها مخالفة خطيرة تعلقت بشبهة توزيع عطايا على الناخبين في إحدى الدوائر الانتخابية بالجهة من قبل أحد المترشحين و توزيع مبالغ مالية تراوحت بين 20د و 200د.
وأوضح ميزاوي إلى أن المشتبه به قد قام بترميم منزلا لاحدى العائلات وقدّم مبالغ مالية لآخرين مقابل التصويت له.
هذا وتنقلت الهيئة الفرعية على عين المكان وقامت بالمعاينة اللازمة لعملية الترميم والإستماع إلى الأشخاص الذين اعترفوا بتسلمهم للمبالغ المالية وأضاف الميزاوي ان هيئة الانتخابات ستقدم شكاية في الغرض للنيابة العمومية على معنى الفصل 161 جديد من القانون الانتخابي.
وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و تعتبر جريمة انتخابية تصل عقوبتها الى السجن 5 سنوات” ،كما تم تسجيل 3 مخالفات تتعلق بتوجيه الناخبين و 1 مخالفة في إستغلال الأطفال و مخالفتان تتعلقان بالتأثير على إرادة الناخبين.
وللاشارة فقد بلغ اجمالي مراكز الإقتراع في ولاية القصرين 303 مركز إقتراع ، في حين بلغ عدد المكاتب 511 مكتب إقتراع و بلغ عدد الاعوان الذين تم تسخيرهم 2209، وبلغ عدد المسجلين لللإنتخابات ب 6 الدوائر الإنتخابية بولاية القصرين 350312.
فدوى القرمازي
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