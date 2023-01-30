القصرين: نتائج الدور الثاني من الانتخابات التشريعية بمختلف الدوائر الانتخابية

و أضاف الميزاوي، أنه تم تسجيل 7 مخالفات إنتخابية من بينها مخالفة خطيرة تعلقت بشبهة توزيع عطايا على الناخبين في إحدى الدوائر الانتخابية بالجهة من قبل أحد المترشحين و توزيع مبالغ مالية تراوحت بين 20د و 200د.

وأوضح ميزاوي إلى أن المشتبه به قد قام بترميم منزلا لاحدى العائلات وقدّم مبالغ مالية لآخرين مقابل التصويت له.

هذا وتنقلت الهيئة الفرعية على عين المكان وقامت بالمعاينة اللازمة لعملية الترميم والإستماع إلى الأشخاص الذين اعترفوا بتسلمهم للمبالغ المالية وأضاف الميزاوي ان هيئة الانتخابات ستقدم شكاية في الغرض للنيابة العمومية على معنى الفصل 161 جديد من القانون الانتخابي.

وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و تعتبر جريمة انتخابية تصل عقوبتها الى السجن 5 سنوات” ،كما تم تسجيل 3 مخالفات تتعلق بتوجيه الناخبين و 1 مخالفة في إستغلال الأطفال و مخالفتان تتعلقان بالتأثير على إرادة الناخبين.