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الأخبار

القصرين: ندوة علمية حول التوجيه المدرسي والجامعي والتشغيلية

today18/03/2023 38

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الوقوف على المشاكل والمعوقات التي تعترض الطلبة أثناء دراستهم وبطالة أصحاب الشهائد العليا وإيجاد الحلول الناجعة مثل محور الندوة العلمية تضمنت 5 جلسات علمية و 28 مداخلة.

وتمحورت حول التوجيه المدرسي بين الميولات والتطلعات و التوجيهي الجامعي بين القرار الفردي و متطلبات سوق الشغل  و التي ينظمها المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين  بالاشتراك مع الجمعية التونسية للباحثين الشبان في علم الاجتماع و ومخبر بحث التربية و العرفان و التكنولوجيا التربوية و التعليمية على مدى يومين  17 و 18 مارس 2023  وهي ندوة علمية دولية بعنوان ” التوجيه المدرسي و الجامعي تحت اشراف كل من وزارة التعليم العالي و البحث العلمي وزارة التربية و ولاية القصرين.

وتم طرح جميع المشاكل للوصول الى الحلول الكفيلة لتخطي جميع العقبات والمعوقات والمشكلات التي تعترض تلاميذ الباكالوريا خاصة بعد أن شهدت النتائج تراجعا مستمرا في جهة القصرين .

*فدوى القرمازي

الكاتب: waed selmi

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