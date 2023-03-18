القصرين: ندوة علمية حول التوجيه المدرسي والجامعي والتشغيلية

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وتمحورت حول التوجيه المدرسي بين الميولات والتطلعات و التوجيهي الجامعي بين القرار الفردي و متطلبات سوق الشغل و التي ينظمها المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين بالاشتراك مع الجمعية التونسية للباحثين الشبان في علم الاجتماع و ومخبر بحث التربية و العرفان و التكنولوجيا التربوية و التعليمية على مدى يومين 17 و 18 مارس 2023 وهي ندوة علمية دولية بعنوان ” التوجيه المدرسي و الجامعي تحت اشراف كل من وزارة التعليم العالي و البحث العلمي وزارة التربية و ولاية القصرين.
وتم طرح جميع المشاكل للوصول الى الحلول الكفيلة لتخطي جميع العقبات والمعوقات والمشكلات التي تعترض تلاميذ الباكالوريا خاصة بعد أن شهدت النتائج تراجعا مستمرا في جهة القصرين .
*فدوى القرمازي
الكاتب: waed selmi
today18/03/2023 38 3
اشرف ظهر اليوم السبت 18 مارس 2023 وزير السياحة والصناعات التقليدية معز بلحسن على فعاليات اليوم الترويجي للسياحة البديلة بالمغاور الجبلية بمعتمدية السند من ولاية قفصة وذلك اثر اقرار بلدية السند بلدية سياحية. وأكد الوزير ان لولاية قفصة مقومات بأن تكون منطقة جذب سياحية وذلك عبر العمل على خلق مسالك سياحية وتوفير اقاماات واعاشة لفائدة السياح. واضاف الوزير ان هناك برنامج تعمل عليه الوزارة من خلال دفع السياحة بالمناطق الداخلية […]
today18/03/2023 38 2