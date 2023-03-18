القصرين: ندوة علمية حول التوجيه المدرسي والجامعي والتشغيلية

الوقوف على المشاكل والمعوقات التي تعترض الطلبة أثناء دراستهم وبطالة أصحاب الشهائد العليا وإيجاد الحلول الناجعة مثل محور الندوة العلمية تضمنت 5 جلسات علمية و 28 مداخلة.

وتمحورت حول التوجيه المدرسي بين الميولات والتطلعات و التوجيهي الجامعي بين القرار الفردي و متطلبات سوق الشغل و التي ينظمها المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين بالاشتراك مع الجمعية التونسية للباحثين الشبان في علم الاجتماع و ومخبر بحث التربية و العرفان و التكنولوجيا التربوية و التعليمية على مدى يومين 17 و 18 مارس 2023 وهي ندوة علمية دولية بعنوان ” التوجيه المدرسي و الجامعي تحت اشراف كل من وزارة التعليم العالي و البحث العلمي وزارة التربية و ولاية القصرين.

وتم طرح جميع المشاكل للوصول الى الحلول الكفيلة لتخطي جميع العقبات والمعوقات والمشكلات التي تعترض تلاميذ الباكالوريا خاصة بعد أن شهدت النتائج تراجعا مستمرا في جهة القصرين .

*فدوى القرمازي