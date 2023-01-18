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الأخبار

القصرين: 14 بطاقة إيداع بالسجن في حق شبان إثر أحداث الشغب الأخيرة

todayيناير 18, 2023

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أصدرت اليوم الأربعاء 18 جانفي 2023 النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين 14 بطاقة إيداع بالسجن في حق شبان شاركوا في أحداث الشغب الأخيرة التي جدت بكل من حي الزهور وحي النور بالقصرين المدينة وبمعتمدية فريانة التابعة لولاية القصرين.

كما مثل اليوم امام أنظار النيابة 13 شخصا من شبان و أطفال من مدينة القصرين وتم إصدار 7 بطاقات إيداع بالسجن في حق الشبان و إحالة 6 أطفال على أنظار قاضي الأطفال وقد أذن بدوره بإدانتهم و تسليمهم إلى أوليائهم.

كما مثل 7 شبان من معتمدية فريانة أمام أنظار النيابة العمومية وتم إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقهم وفق ما أفاد به مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين عماد العمري.

وللإشارة شهد يوم الجمعة المنقضي حي الزهور وحي النور مناوشات وعمليات كر وفر بين الوحدات الأمنية وعدد من الشبان والأطفال وعمد عدد من المتجمهرين إلى حرق الإطارات المطاطية ورشق أعوان الأمن بالحجارة وإستعمال قوارير المولوتوف.

كما شهد أيضا أحد الأحياء بمعتمدية سبيطلة وفريانة أحداث شغب. و للتذكير فقد تسببت المناوشات في إصابة 4 اعوان أمن و أسفرت عن تسجيل خسائر مادية في عدد من السيارات الإدارية و كاميرات المراقبة .

فدوى القرمازي

الكاتب: Yosra Gaaloul

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