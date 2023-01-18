القصرين: 14 بطاقة إيداع بالسجن في حق شبان إثر أحداث الشغب الأخيرة

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كما مثل اليوم امام أنظار النيابة 13 شخصا من شبان و أطفال من مدينة القصرين وتم إصدار 7 بطاقات إيداع بالسجن في حق الشبان و إحالة 6 أطفال على أنظار قاضي الأطفال وقد أذن بدوره بإدانتهم و تسليمهم إلى أوليائهم.
كما مثل 7 شبان من معتمدية فريانة أمام أنظار النيابة العمومية وتم إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقهم وفق ما أفاد به مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين عماد العمري.
وللإشارة شهد يوم الجمعة المنقضي حي الزهور وحي النور مناوشات وعمليات كر وفر بين الوحدات الأمنية وعدد من الشبان والأطفال وعمد عدد من المتجمهرين إلى حرق الإطارات المطاطية ورشق أعوان الأمن بالحجارة وإستعمال قوارير المولوتوف.
كما شهد أيضا أحد الأحياء بمعتمدية سبيطلة وفريانة أحداث شغب. و للتذكير فقد تسببت المناوشات في إصابة 4 اعوان أمن و أسفرت عن تسجيل خسائر مادية في عدد من السيارات الإدارية و كاميرات المراقبة .
الكاتب: Yosra Gaaloul
أفاد مدير فرع ليبيا للشركة التونسية للكهرباء والغاز الدولية للخدمات علي درغام اليوم الأربعاء 18 جانفي 2023 بأنّ بداية عمل الشركة في إفريقيا يعود إلى سنة 2008 من خلال رواندا، قبل أن يتطور العمل ليشمل عشرات البلدان الأخرى. وأضاف علي درغام في تصريح لبرنامج لكسبراس على هامش المعرض التونسي الليبي لتطوير الصناعة والتجارة، أنّ تواجد الشركة في ليبيا إنطلق في 2019 من خلال صيانة مشاريع قديمة. وأكّد وجود أفكار مشاريع […]
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