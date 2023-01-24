القصرين: 30 شركة أهلية في مرحلة التأسيس

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وقد أكد العبيدي على هامش هذا اللقاء أن “في ولاية القصرين هناك 30 شركة في مرحلة التأسيس في مجال الفلاحة والغابات”، مضيفا ان من أعربوا على نيتهم في بعث شركات أهلية بلغ عددهم 6.
كما أشار إلى أنه سيتم الإعتماد على جانبين إثنين للشركات الأهلية وهما الصلح الجزائي وقانون المالية لسنة 2023 الذي خص الشركات الأهلية بخط تمويل خاص مفتوح لدى البنك التونسي للتضامن بـ 20 مليون دينارا.
وللإشارة فقد صدر في الرائد الرسمي بتاريخ 20 مارس 2022، المرسوم الرئاسي عدد 15 والمتعلق بإحداث نظام قانوني خاص بالشركات الأهلية “ويقوم على المبادرة الجماعية والنفع الإجتماعي”.
فدوى القرمازي
الكاتب: waed selmi
قال رئيس الغرفة الوطنية لتجار التبغ محمد علي العجمي اليوم الثلاثاء 24 جانفي 2023 إنّ الأمر الرئاسي 317 الصادر في أفريل 2022 والمتعلق بتنقيح الأمر 417 لسنة 2018 يقضي بأن تكون صلاحية رخص بيع التبغ مدى الحياة وليس 5 سنوات. وأوضح في تصريح لبرنامج الشارع التونسي أنه بداية من تاريخ 31 جانفي الجاري لن يتم تجديد رخص بيع التبغ، معتبرا أنّ هناك ضبابية في النصوص الترتيبية التي يفترض أن تصدر عن […]
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