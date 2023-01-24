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الأخبار

القصرين: 30 شركة أهلية في مرحلة التأسيس

todayيناير 24, 2023

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عقد اليوم الثلاثاء 25 جانفي 2023 مستشار وزير الشؤون الاجتماعية المكلف بالشركات الأهلية راشد العبيدي لقاء اعلاميا في مدينة القصرين يندرج ضمن سلسلة اللقاءات المبرمجة للتعريف بالشركات الأهلية، وذلك في إطار الإستماع لتساؤلات المواطنين وتوضيح بعض الإشكاليات.

وقد أكد العبيدي على هامش هذا اللقاء أن “في ولاية القصرين هناك 30 شركة في مرحلة التأسيس في مجال الفلاحة والغابات”، مضيفا ان من أعربوا على نيتهم في بعث شركات أهلية بلغ عددهم 6.

كما أشار إلى أنه سيتم الإعتماد على جانبين إثنين للشركات الأهلية وهما الصلح الجزائي وقانون المالية لسنة 2023 الذي خص الشركات الأهلية بخط تمويل خاص مفتوح لدى البنك التونسي للتضامن بـ 20 مليون دينارا.

وللإشارة فقد صدر في الرائد الرسمي بتاريخ 20 مارس 2022، المرسوم الرئاسي عدد 15 والمتعلق بإحداث نظام قانوني خاص بالشركات الأهلية “ويقوم على المبادرة الجماعية والنفع الإجتماعي”.

فدوى القرمازي

 

الكاتب: waed selmi

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