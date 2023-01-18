القصيبي: العمل على حل الإشكاليات وإستئناف إنجاز المشاريع المعطلة في ليبيا

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وأشار جمال القصيبي إلى زيارة وفد من إتحاد الصناعة والتجارة إلى ليبيا واللقاءات مع أصحاب القرار والأطراف المعنية لتسهيل إيجاد حلول للمشاكل السابقة وإستئناف إنجاز المشاريع المعطلة، مؤكدا وجود بوادر لعودتها.
وبيّن القصيبي تأكيد الجانب الليبي على أنّ “لا استقرار دون تنمية”، مشيرا إلى أنّ المشاريع التي ستبرم في ليبيا قريبا تهم الحياة اليومية للمواطن، معتبرا أنّ تونس إمتداد لليبيا وليبيا إمتداد لتونس.
وقال القصيبي إنّ المشاريع الجديدة تهم بالأساس الطرقات، وكانت في السابق تهم السكن والصيانة في مختلف المجالات.
وتحدث رئيس الغرفة النقابية عن وجود مكاتب دراسات تونسية على أعلى مستوى تشتغل في ليبيا وساهمت في تقديم حلول إقتصادية، معتبرا أنّ كل هذه العوامل مشجعة لليبيين إضافة إلى أنّ الأسعار تعد مناسبة مقارنة ببقية المنافسين.
كما شدد على ضرورة تحسين ظروف المرور عبر معبر راس جدير لتسهيل تبادل السلع، مضيفا “نسعى إلى إتفاقية تبادل حر للخدمات”.
وأفاد القصيبي بأنّ الجانب الليبي يولي الأهمية حاليا لبناء المدارس والشقق السكنية إضافة إلى إستكمال عدة مشاريع معطلة مثل الموانئ والمطار، مشيرا إلى توفر الإرادة السياسية.
الكاتب: Yosra Gaaloul
إتحاد الصناعة والتجارة النقابية الوطنية للبناء والأشغال العامة جمال القصيبي
قال الديبلوماسي والسفير التونسي الأسبق عبد الله العبيدي اليوم الأربعاء 18 جانفي 2023 إنّ ليبيا كانت أحد الشركاء الإقتصاديين الأساسيين لتونس برقم معاملات يقدر بحوالي 7 مليار دينار. وأضاف عبد الله العبيدي في تصريح لبرنامج لكسبراس أنّ التواجد التونسي حاليا يقتصر على الجانب الغربي الليبي وليس في عموم البلاد. واعتبر أنّ تونس حاليا ليست في أحسن أحوالها في علاقة بالأسواق الكبيرة والبنية التحتية، مبينا أنّ المساهمة يمكن أن تكون على […]
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