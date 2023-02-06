القنصلية التونسية: “عدم تسجيل وفيات أو إصابات في صفوف أبناء الجالية..”

أكّدت القنصلية العامة للجمهورية التونسية باسطنبول، على إثر الزلزال الذي ضرب فجر اليوم الاثنين، 06 فيفري 2023، ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا، أنه لم يتم إلى حد الآن تسجيل أي حالة إصابة أو وفاة في صفوف المواطنين التونسيين جراء هذا الزلزال، الذي أودى بحياة أكثر من 500 شخص في المدن التركية وأكثر من 140 آخرين شمال غربي سوريا.

وأهابت في بلاغ نشرته اليوم على صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي ” فايسبوك”، بالمقيمين بمحافظة كهرمان مرعش جنوبي تركيا والمناطق المجاورة لها توخي الحيطة والحذر واتباع التوجيهات الصادرة عن السلطات التركية المختصة والتواصل مع القنصلية للإبلاغ عن حالات الغياب أو الفقدان.

ودعت القنصلية العامة باسطنبول أفراد الجالية التونسية المقيمين بالمناطق المجاورة إلى التواصل مع مصالحها على الأرقام التالية: 05345951885 (رقم القنصل العام المساعد، حمادي اللواتي) و05464075499 ( رقم الملحق الاجتماعي، مهدي علوان)، للابلاغ عن حالات الغياب أو الفقدان.

ويذكر أن زلزالا عنيفا بلغت قوته 7.7 درجة، ضرب جنوبي تركيا وشمال غرب سوريا، صباح الاثنين، فضلا عن هزتين أرضيتين بقوة 6.5 و 6.5 ضربتا مدينة غازي عنتاب، حسب ما أوردته وكالة الأنباء التركية أناظول.

وقد أسفر الزلزال عن مقتل أكثر من 500 وإصابة المئات وانهيار مبان في أنحاء عدة من مناطق الجنوب التركي فيما بدأ البحث عن ناجين محاصرين تحت الأنقاض، حسب آخر الاحصائيات التي أوردتها وكالة الأنباء ” رويترز”.

كما قال منقذون اليوم الاثنين، حسب ذات المصدر، إن ما لا يقل عن 147 شخصا قتلوا في شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة جراء الزلزال القوي الذي ضرب المنطقة، ولا تزال جهود الانقاذ جارية لاخراج العالقين تحت الأنقاض.

وقد رفعت السلطات التركية، حسب تق حالة الإنذار إلى المستوى الرابع الذي يشمل طلب المساعدة الدولية، فيما وأفاد رئيس مرصد الزلازل في تركيا أن الزلزال الذي جد اليوم ينذر بخطر تسونامي في المحافظات الساحلية وقد تم إخطار 14 دولة بذلك، وقد سجّل ارتفاع طفيف بمستوى المياه في بعض المحافظات التركية الساحلية.

وات