القنصلية التونسية: “عدم تسجيل وفيات أو إصابات في صفوف أبناء الجالية..”

Express Radio Le programme encours
وأهابت في بلاغ نشرته اليوم على صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي ” فايسبوك”، بالمقيمين بمحافظة كهرمان مرعش جنوبي تركيا والمناطق المجاورة لها توخي الحيطة والحذر واتباع التوجيهات الصادرة عن السلطات التركية المختصة والتواصل مع القنصلية للإبلاغ عن حالات الغياب أو الفقدان.
ودعت القنصلية العامة باسطنبول أفراد الجالية التونسية المقيمين بالمناطق المجاورة إلى التواصل مع مصالحها على الأرقام التالية: 05345951885 (رقم القنصل العام المساعد، حمادي اللواتي) و05464075499 ( رقم الملحق الاجتماعي، مهدي علوان)، للابلاغ عن حالات الغياب أو الفقدان.
ويذكر أن زلزالا عنيفا بلغت قوته 7.7 درجة، ضرب جنوبي تركيا وشمال غرب سوريا، صباح الاثنين، فضلا عن هزتين أرضيتين بقوة 6.5 و 6.5 ضربتا مدينة غازي عنتاب، حسب ما أوردته وكالة الأنباء التركية أناظول.
وقد أسفر الزلزال عن مقتل أكثر من 500 وإصابة المئات وانهيار مبان في أنحاء عدة من مناطق الجنوب التركي فيما بدأ البحث عن ناجين محاصرين تحت الأنقاض، حسب آخر الاحصائيات التي أوردتها وكالة الأنباء ” رويترز”.
كما قال منقذون اليوم الاثنين، حسب ذات المصدر، إن ما لا يقل عن 147 شخصا قتلوا في شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة جراء الزلزال القوي الذي ضرب المنطقة، ولا تزال جهود الانقاذ جارية لاخراج العالقين تحت الأنقاض.
وقد رفعت السلطات التركية، حسب تق حالة الإنذار إلى المستوى الرابع الذي يشمل طلب المساعدة الدولية، فيما وأفاد رئيس مرصد الزلازل في تركيا أن الزلزال الذي جد اليوم ينذر بخطر تسونامي في المحافظات الساحلية وقد تم إخطار 14 دولة بذلك، وقد سجّل ارتفاع طفيف بمستوى المياه في بعض المحافظات التركية الساحلية.
وات
الكاتب: Rim Hasnaoui
today07/02/2023 1
today07/02/2023 1
أكد عمار ضيّة، رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، اليوم الإثنين 06 جانفي 2023، أنّ، تونس تعيش وضع اقتصادي استثنائي يمر بعد صعوبات، الأمر الذي أفرز غلاء الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن. وقال ضيّة "كان من المفروض، في ظل هذا الظرف الإستثنائي اتخاذ جملة من الإجراءات لفائدة المواطن، للمحافظة للطاقة الشرائية للمستهلك..على غرار بعض البلدان، حيث قامت بعض البنوك بتخلي عن عديد الديون، وبعض الشركات لم ترفع في أسعار عدد […]
today06/02/2023 1
تعليقات (0)