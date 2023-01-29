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القيروان: الهيئة الفرعية للانتخابات تنفي ماراج حول غلق مركزي إقتراع بسبب عملية تفتيش أمنية

todayيناير 29, 2023

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نفى عضو الهيئة الفرعية للانتخابات رضوان الفطناسي ما تم تداوله بشأن إخلاء مركزي الإقتراع أبو زمعة البلوي والصحابي بعد تولي وحدات أمنية القيام بعملية تفتيش بواسطة الكلاب المدربة.

وأكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن ما تم تداوله بخصوص غلق مركز الإقتراع بالقيروان عار من الصحة وأن العملية الانتخابية تواصلت به إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد.

واوضح ان ما قامت به الوحدات الامنية بالقيروان هي اجراءات امنية عادية وتندرج في اطار التوقي و حماية العملية الانتخابية.

و يأتي ذلك اثر رواج قيام 4 امنيين بالقيروان بإخلاء وغلق مركزي الاقتراع ابي زمعة البلوي والصحابي لتفتيشه بواسطة الكلاب المدربة.

الكاتب: Asma Mouaddeb

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