القيروان: الهيئة الفرعية للانتخابات تنفي ماراج حول غلق مركزي إقتراع بسبب عملية تفتيش أمنية

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وأكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن ما تم تداوله بخصوص غلق مركز الإقتراع بالقيروان عار من الصحة وأن العملية الانتخابية تواصلت به إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد.
واوضح ان ما قامت به الوحدات الامنية بالقيروان هي اجراءات امنية عادية وتندرج في اطار التوقي و حماية العملية الانتخابية.
و يأتي ذلك اثر رواج قيام 4 امنيين بالقيروان بإخلاء وغلق مركزي الاقتراع ابي زمعة البلوي والصحابي لتفتيشه بواسطة الكلاب المدربة.
الكاتب: Asma Mouaddeb
في توضيح، حول رفض عدد من رؤساء مراكز الإقتراع، مد النسب والإحصائيات لفائدة ملاحظي المجتمع المدني والصحفيين، قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، ماهر الجديدي، اليوم الأحد 29 جانفي 2023، في تصريح لاكسبراس أف أم "إنّ الهيئة، لم تعطي أي تعليمات في هذا الشأن، بل بالعكس أوصت بتسهيل عمل الصحفيين والملاحظين وكل من يعنى بالشأن الإنتخابي". وأضاف، أنّ الهيئة قامت بمعالجة ما أسماه بعض الحالات المعزولة، مشددا على أنّ […]
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