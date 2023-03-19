اللون البرتقالي لولاية ڨبلي بسبب الرياح القوية

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واسند المعهد الوطني للرصد الجوي، في خريطة اليقظة المنشورة على موقعه، اليوم الاحد 19 مارس 2023، اللون الأصفر، درجة انذار عادية والتي تتطلب توخي الانتباه أثناء ممارسة الأنشطة اليومية، لولايات قفصة وتوزر وقابس مدنين وتطاوين.
ودعا المعهد الى توخي الحذر في حركة التنقل و في الانشطة ذات العلاقة بالنقل الجوي والبحري تجنب القيام بأنشطة ترفيهية في الخارج محذرا من سقوط الأشجار أو الأعمدة وتجنب الصعود وعدم العمل فوق أسطح المباني و الاماكن المرتفعة.
الكاتب: Rim Hasnaoui
today22/03/2023 44 2
today22/03/2023 119 2
بعد اكتشاف مصالح التراث بالقيروان لجدران أثرية في شكل قنال لجلب المياه لموقع رقادة بسمك عرضه 1.58 متر ويتكون من جدارين عرض الواحد حوالي 42 صم و وسطهما مجري مياه، وذلك أثناء القيام بأشغال على مستوى مد قنوات التطهير المحاذية للموقع الأثري. أكد الباحث في التراث فتحي البحري، وجود الجديد حول هذه الحفريات ، اذ ان مصالح التراث بالقيروان لم تقف عند الاكتشاف الاول في حد ذاته، بل اصبح […]
today19/03/2023 3253 1