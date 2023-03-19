اللون البرتقالي لولاية ڨبلي بسبب الرياح القوية

أسند المعهد الوطني للرصد الجوي اللون البرتقالي، درجة انذار عالية تستدعي اليقظة التامة، الى ولاية قبلي بسبب الرياح القوية جدا والتي تتراوح سرعتها بين 50 و 70 كلم/س وتتجاوز مؤقتا 90 كم/س في شكل هبات وتثير الرمال والأتربة بالجنوب.

واسند المعهد الوطني للرصد الجوي، في خريطة اليقظة المنشورة على موقعه، اليوم الاحد 19 مارس 2023، اللون الأصفر، درجة انذار عادية والتي تتطلب توخي الانتباه أثناء ممارسة الأنشطة اليومية، لولايات قفصة وتوزر وقابس مدنين وتطاوين.

ودعا المعهد الى توخي الحذر في حركة التنقل و في الانشطة ذات العلاقة بالنقل الجوي والبحري تجنب القيام بأنشطة ترفيهية في الخارج محذرا من سقوط الأشجار أو الأعمدة وتجنب الصعود وعدم العمل فوق أسطح المباني و الاماكن المرتفعة.